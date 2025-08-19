يحصل Rangers Trio على دعوة معسكر بناء الفريق الأولمبي

إن عودة NHL إلى الألعاب الأولمبية بدأت تشعر بالواقعية.

تم دعوة رينجرز آدم فوكس وجي تي ميلر وفنسنت تروشيك إلى معسكر التوجيه الأولمبي للرجال في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء.

سيعقد المخيم من 26 إلى 27 أغسطس في بليموث ، ميشيغان ، وسيعمل إلى حد كبير كحدث إداري وبناء الفريق مع عدم وجود نشاط رسمي على الجليد.

شارك جميع اللاعبين الثلاثة في Team USA في بطولة مواجهة NHL’s 4 Nations في فبراير من الموسم الماضي ، ولكن لم يتم تضمين أي منها بين اللاعبين الأوليين الذين تم تسميتهم رسميًا إلى الفريق في يونيو.

من بين اللاعبين الستة الأمريكيين الذين تم الإعلان عنها مبكرًا جاك إيتشيل وكوين هيوز وأوستون ماثيوز وتشارلي مكافوي وبرادي تكاتشوك وماثيو تكاتوك.

قد لا يكون لدى Fox و Miller و Trockeck الفريق رسميًا حتى الآن ، لكن مشاركة مدرب رئيسي مع Team USA يمكن أن يساعد بالتأكيد.

لم يدرب مايك سوليفان الثلاثة فقط في مونتريال وبوسطن لأربعة دول ، ولكن من المقرر أن يكون مدرب رينجرز الجديد وراء مقاعد البدلاء في ميلانو للألعاب الشتوية 2026.

تم دعوة Blueshirts السابق كريس كريدر ، باتريك كين ، ريان ماكدوناغ ، نيل بايونك وبرادي سكجي إلى معسكر التوجيه.

من المتوقع أن يتم الكشف عن القائمة الأخيرة من 25 رجل في أوائل يناير.