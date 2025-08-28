يحصل Shohei Ohtani على الفوز الأول في المراوغة في نزهة تسع مباريات

لوس أنجلوس-اشتعلت اعتماد شوهي أوتاني على كرة Fastball معه مؤخرًا ، مما جعل نجم لوس أنجلوس دودجرز في اتجاهين في تغيير مزيج الملعب.

كان قد تخلى عن تسع أشواط مشتركة و 14 ضربة في مباحاته السابقة ، وزوجان من خسائر المتهربين في لوس أنجلوس الملائكة ، وفريقه السابق ، وكولورادو روكيز.

بعد أن بدأ بداية الحادية عشرة أثناء عودته من جراحة الكوع قبل عامين ، ضرب أوتاني تسعة موسمًا على ارتفاع خمسة أدوار ليلة الأربعاء في فوزه 5-1 على سينسيناتي ريدز لفوزه الأول على التلة مع المراوغات.

وقال أوتاني من خلال مترجم المترجم: “كانت الخطة التي تدخل في هذه اللعبة هي رمي المزيد من الكرات المنحنية والانقسامات بغض النظر عن التشكيلة”.

وجاء فوزه السابق في التغذية في 9 أغسطس 2023 ، مع الملائكة ضد سان فرانسيسكو.

ضد Reds ، سمح Ohtani (1-1) بتشغيل واحد وضربتين بينما كان يمشي اثنتين في 87 درجة عالية ، 53 للاضطرابات. في اللوحة ، كان 1 لمدة 5 مع تشغيل.

وقال دالتون راشينج الصاعد الصاعد دالتون راشينج: “كان كل شيء يعمل. لقد حصل على أخدود”. “لقد اكتشف كرة المنحنى في الشوط الأول وكانت تعمل بشكل جيد بالنسبة له. لقد كانت ملعبًا كبيرًا”.

وهم يسيرون خارج الملعب معًا بعد الشوط الثالث ، وضع أوتاني ذراعه حول التسرع.

وقال راشينج: “لقد استدعى شوهي كل الملعب في الأدوار القليلة الأولى ، ثم حدث ذلك في الثالثة التي اتصلت بها واحدة ، ومنذ ذلك الحين ، أرادني أن أتصل باللعبة”. “نحن نثق في بعضنا البعض. كنا مرتاحين للغاية للعمل معًا.”

بدلاً من الاعتماد على الكرات السريعة والكنسى كما كان في وقت سابق من هذا الموسم ، قام أوتاني بتجميع ريدز مع الملاعب خارج السرعة والثانوية قبل أن يذهب إلى الكرة السريعة في آخر أدواره.

وقال ديف روبرتس ، مدير دودجرز: “إن الشيء العظيم في شوهي هو أنه يمكن أن يقود ، عندما يكون على حق ، أربعة أو خمس ملاعب”. “كان اليوم أداءً كاملاً من قبل شوهي.”

لم يصب أوتاني في الموسم الماضي ، وهو أوله مع المتهربين ، بينما يتعافى من جراحة الكوع في سبتمبر 2023. لقد تمكن الفريق من إدارة عبء العمل بعناية منذ عودته إلى التل.

وقال أوتاني: “كان الهدف الأول هو التأكد من أن الكرة السريعة وسرعتي هي المكان الذي أريد أن يكون فيه”. “مع تقدمنا ​​في هذا التأهيل بشكل عام ، بصرف النظر عن الأدوار ، أردت حقًا أن أكون قادرًا على دمج الملاعب الأخرى.”

لأول مرة هذا الموسم ، ذهب Ohtani إلى الحد الأدنى الخمسة الأدوار للتأهل للفوز. من المتوقع أن يبدأ بدايته القادمة يوم الأربعاء المقبل في بيتسبيرغ ، حيث استهدف مرة أخرى خمسة أدوار.

وقال روبرتس: “إن شعوره باللعبة ، ملاعبه ، رائعة حقًا”. “في البداية القليلة الماضية ، كان يمكن التنبؤ به إلى حد ما ولذا فقد كان ذكيًا بما يكفي لنوع من ذلك في الخارج وإخراجهم من الرائحة”.

تقاعد Ohtani 10 من 11 مقاتلين له ، بما في ذلك الثمانية الأخيرة.

قال تيري فرانكونا ، مدير ريدز ، “لقد حصل على كل شيء”. “إنه جيد وهو صعب حقًا على اليساريين.”