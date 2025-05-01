يحصل Tyrone Taylor على المزيد من البدايات لـ Mets بسبب البراعة الدفاعية

في بعض الأحيان ، يستغرق الأمر سباقًا كاملًا إلى الفجوة في الوسط الأيسر-حيث تيرون تايلور حمامة للقبض على كرة تركت لورديس غورييل جونيور مضرب بسرعة 101.3 ميلاً في الساعة ومتوسط ​​ضرب متوقع .490 يوم الثلاثاء-لإنتاج تذكير واضح للقيمة الدفاعية قدر الإمكان.

في بعض الأحيان ، يمكن أن توفر لحظة في اللعبة 30 دليلًا على سبب ظهور هيكل Mets Outfield في نفس الوقت بعد خمسة أشهر عندما يختتم كل شيء.

لطالما كان الدفاع قوة تايلور ، حيث وصل العام الماضي دون وجود خطأ في اتهامه لدفتر MLB الذي يبلغ 331 مباراة قبل أن يرتكب الثلاثة الأولى في عام 2024.

أصبح الخيار الدفاعي في مجال الوسط خلال فترة ما بعد موسم Mets ، أيضًا ، عند اتباع الزيارات في الوقت المناسب.

بعد ذلك ، على Diamondbacks ، قام تايلور بإجراء الصيد الذي دفعه إلى “واو” في الوقت الحالي وتواصل “رائع” و “حلو” بعد 20 ساعة.

إذا احتاج فريق Mets إلى تلميح آخر من القيمة التي يوفرها تايلور عند قيامها بدوريات في الملعب الخارجي ، فقد قدم واحدة-إلى جانب زوج من الزيارات التي تسجل الركض-أثناء فوزها ، وسيحتاج إلى توجيه ذلك عبر امتداد ألعابهم التالي لدافع المنافسة.

من المتوقع أن يعود خوسيه سيري من الساق الأيسر المكسور في مرحلة ما. يمكن توصيل Jeff McNeil و Luisangel Acuña في المركز في أي لحظة أيضًا.

لذا ، فإن هذه الألعاب التالية من الألعاب ، التي تستمر يوم الأربعاء عندما بدأ في الوسط وضرب المركز التاسع ، يمكن أن تساعد في تحديد دور تايلور للمضي قدمًا.

وقال تايلور لصحيفة “ذا بوست” قبل أن يتوافق لأول مرة هذا الموسم وأضاف مباراة أخرى متعددة الضربة خلال خسارة ميتس 4-3: “لا أفكر في الأمر على هذا النحو”. “لكنني أعتقد أنني آخذ كل يوم بنفس الشيء – بغض النظر عن الظروف. أنا هنا فقط ، ممتن لوجودي هنا وأحاول أن أكون أفضل نفسي.”

حقق تايلور فقط .222 هذا الموسم ، لكنه جمع الآن عدة مرات في ألعاب متتالية.

وفي الإطار الذي يلي يوم الثلاثاء RBI ، أكمل المصيد أنه لم يكن لديه خيار سوى إعادة مشاهدة عدة مرات بعد الظهر. أرسلت العائلة رسالة إلى إعادة التشغيل له. الأصدقاء أيضًا.

لم يستطع معرفة مدى قوة خطواته القليلة الأولى – وهو أمر كان يعمل عليه مع أنطوان ريتشاردسون هذا الموسم – لكن سرعته الإغلاق ، كما قال تايلور ، ساعده في تأمين الصيد.

سيحتاج إلى الانتظار حتى يشاهد عرض الكاميرا العلوية لتقييم الخطوات المبكرة.

لم يفكر في المكان الذي صنفه من بين الأفضل في حياته المهنية.

كان تايلور مجرد راضٍ عن إقران الصيد والضربات معًا.

لقد كان يركز فقط على أن يكون مستعدًا للمساهمة “سواء كنت في التشكيلة أم لا” ، وهو أمر يمكن أن يستمر في التغيير مع تشكيل خطة حقل المركز.

ألعاب مثل الثلاثاء والأربعاء ، على الرغم من ذلك ، يمكن أن تساعد هذا القرار في التأثير لصالحه.

قال تايلور: “في أي وقت أتمكن من المساهمة في الفريق مثل هذا ، إنه شعور جيد. آمل أن أتمكن من فعل المزيد من ذلك.”