يحضر نجوم نيكس مباراة كأس العالم في ملعب ميتلايف مع استمرار جولة اللقب

دع احتفالات نهائي الدوري الاميركي للمحترفين تستمر.

كان لاعبو نيكس ديوس ماكبرايد وميكال بريدجز وأو جي أنونوبي في ملعب ميتلايف لحضور مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 بعد أيام فقط من فوز نيكس بأول بطولة الدوري الاميركي للمحترفين منذ 53 عامًا.

شهد الثلاثة واحدة من أفضل المباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث كانت كل من فرنسا والسنغال ضمن العشرين الأوائل في تصنيف FIFA العالمي.

وبعد شوط أول صعب، قاد كيليان مبابي وبرادلي باركولا منتخب فرنسا للفوز 3-1.

بدأ نيكس في مشاهدة كرة القدم بفضل جوش هارت، أحد مشجعي تشيلسي المشهورين، وآخرين كانوا يتابعون المباريات في غرفة خلع الملابس.

“حتى الأشخاص الذين يحبون كرة القدم لا يحبونها، وكأنهم يشاهدونها أيضًا، ويحبون الاستمتاع بها لأنني أعتقد كمنافسين ورياضيين، فأنت ترى مدى صعوبة لعبهم، ثم تبدأ في رؤية الجو، وهي لعبة جميلة أيضًا، وأعتقد أننا نقدر ذلك،” قال ماكبرايد في البث الصوتي “The Late Run” في مايو.

أنونوبي، الذي ولد في منطقة هارليسدن شمال غرب لندن، هو من مشجعي أرسنال البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وضمت فرنسا أحد نجوم الجانرز في قلب الدفاع ويليام صليبا.

مباراة كأس العالم هي مجرد محطة أخرى في جولة انتصار نيكس، والتي تضمنت البث المباشر على Instagram، والظهور الحصري في ملهى ليلي في مدينة نيويورك، وظهور في برنامج “Good Morning America” ​​و”The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

الحدث الكبير التالي هو العرض الشريطي يوم الخميس الساعة 10 صباحًا