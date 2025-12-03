يحقق سكان الجزيرة فوزًا قبيحًا على Lightning لقطع سلسلة الهزائم المتتالية

ولم يكن هذا فوزا جميلا. لم يكن فوزًا مؤكدًا بشكل خاص.

لم يكن الأمر ممتعًا بشكل خاص، ولم يكن حتى أفضل لعبة هوكي لعبها سكان الجزيرة على أرضهم حيث خسروا أربعًا من أول خمس مباريات.

ومع ذلك، فعل سكان الجزيرة ما كان عليهم فعله وأصدروا تذكيرًا ليلة الثلاثاء بأنهم لم ينسوا كيفية الفوز بالمباريات.

لقد تغلبوا على Lightning 2-1 في UBS Arena ليقطعوا سلسلة انتصارات تامبا في سبع مباريات متتالية وهزائمهم المتتالية في ثلاث مباريات، مما أدى إلى تحقيق نوع من النصر القبيح الذي يحب الجميع في الهوكي أن يتألقوا به.

كانت هذه لعبة ذات أحداث منخفضة حيث جاء الوقت وذهب. في بعض الأحيان، كان من الممكن أن تخطئ في منتصف شهر سبتمبر/أيلول، نظرًا للحشد المتناثر داخل بنك UBS.

لم يلعب سكان الجزيرة أفضل ما لديهم في لعبة الهوكي، ونادرًا ما كانوا في مستوى الجليد وكان الخط العلوي قد خاض إحدى أسوأ مبارياته هذا الموسم. سيكون من الصحيح أن نسميها فوزًا بالشخصية.

ومع ذلك، استمر اتجاهان إيجابيان – ظلا صامدين حتى وسط الخسائر. هذه المرة، كانوا كافيين لنقطتين.

أولاً، كان سكان الجزيرة جيدين في مصلحتهم الخاصة، حيث حدوا من البرق في كل جزء بقدر ما قيدوا أنفسهم.

ثانيًا، كان إيليا سوروكين على طبيعته الرائعة، حيث وقف في وجه كل انهيار، بما في ذلك رفض الكرة البهلوانية لأنطوني سيريلي بمفرده بضربته الخلفية خلال الشوط الثاني.

لقد شعر سكان الجزيرة – وليس خطأ – أنهم لم يحالفهم الحظ خلال هذا المنزل، حيث خسروا المباريات التي كانوا فيها الأفضل في اللعب.

كان هذا بمثابة أمسية بالخارج، على الرغم من أن تامبا لم تهيمن عليهم بأي حال من الأحوال.

هدف بو هورفات بعد 55 ثانية فقط من الشوط الثاني – كسر هورفات خطًا سلبيًا من أربع مباريات من خلال وضع الكرة المرتدة من تمريرة ماكس شابانوف – كان كل ما وقف بين سكان الجزيرة ولايتنينغ في آخر 20 دقيقة.

أنتوني دوكلير، الذي غاب عن الملاعب معظم فترات هذا الموسم، انتهى به الأمر إلى وضع المزيد من الفصل بينهما.

بعد موجة من السرعة لكسر الكرة بنفسه، أنهى دوكلير تحوله عن طريق دفن تمريرة كال ريتشي الخلفية في الساعة 5:30 من الدقيقة الثالثة، وهو أول هدف له في 14 مباراة مما أعطى سكان الجزيرة وسادة كانوا في أمس الحاجة إليها.

مع ظهور سوروكين محكمًا تمامًا، تمكن دومينيك جيمس أخيرًا من اختراق تامبا ليجعل النتيجة 2-1 قبل 3:34 دقيقة من نهاية المباراة.

مع استمرار الضغط دون توقف، كان لدى سوروكين – الذي كان متميزًا طوال الدقائق العشرين الأخيرة – إنجازًا أخيرًا ليؤديه.

لم يقدم له سكان الجزيرة الكثير من المساعدة، وكان Lightning يمتلك الفتحة المنخفضة ومنطقة لوحة المنزل حول الشبكة. لا يهم. ليس مع لعب سوروكين بهذه الطريقة.

في هذه المرحلة من الموسم، ومع مآسي الأيام العشرة الأخيرة لسكان الجزيرة، من السهل أن ننسى أنهم في منتصف سباق التصفيات.

لكنهم استيقظوا يوم الثلاثاء على بعد نقطتين فقط من مكان البطاقة البرية وثلاث نقاط فقط من المركز الثالث في قسم العاصمة المزدحم.

وفي تلك البيئة، لم يكن بوسعهم أن يسمحوا لأنفسهم بالخروج أكثر من السباق.

لم يكن هناك خيار سوى صنع عصير الليمون من الليمون، حتى ضد فريق Lightning الموجود على قمة الشرق، وحتى في ليلة لم يبذل فيها سكان الجزيرة قصارى جهدهم.

هذا هو ما يبدو عليه الفوز بالشخصية.