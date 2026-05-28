يحقق لاعب فريق ميتس جوناه تونغ فوزه الأول هذا الموسم في مباراة صعبة

اتبع جونا تونج “الافتتاحية” وأغلق الباب في وجه بعض التجمعات التي نظمها بنفسه.

أنتج تونغ ثلاث نفحات من خلال 11 تأرجحًا على 17 قاطعًا. لقد حدد نغمة الطاقم الذي تقطعت به السبل بـ 17 عداءًا في القاعدة.

حقق اللاعب صاحب التصنيف الأعلى في ميتس فوزه الأول هذا الموسم يوم الأربعاء بثلاث جولات ²/₃ في الفوز 4-2 على الريدز.

حتى ظهوره لأول مرة في موسم MLB الأسبوع الماضي، لم يخرج تونغ من ساحة اللعب منذ عام 2024 في Single-A، وفقًا لمرجع البيسبول.

قال تونغ: “لقد تم إعدادي بطرق عديدة في مسيرتي المهنية”. “أنا هنا فقط للترويج. لا يهم حقًا متى وأين وكم عددهم. وظيفتي هي أن أمنح اللاعبين أفضل فرصة ممكنة للفوز والذهاب للمنافسة.”

عند الدخول بفارق 1-0 في الجزء العلوي من الشوط الثاني، كانت قيادة تونغ متقطعة حيث سار أربع مرات وألقى 44 فقط من 76 رمية للضربات. لقد بعثر ثلاث ضربات.

قال تونغ: “بعض الأمور تكون أطول مما أريد في النهاية”. “أعتقد أنه يمكنني العمل على الكثير من الأشياء للمضي قدمًا، لكنني سعيد بشكل عام لأنني تمكنت من تنظيف بعض الأدوار للاعبين.”

لكن تونغ قام بفحص القناة الهضمية ليقطع الطريق على اثنين من العدائين في القاعدة في الشوط الثاني، واثنان آخران في الشوط الثالث بعد أن فتح خطأ رميه الباب أمام جولة غير مكتسبة للتسجيل، وواحد في الشوط الرابع.

قام بتسليم ازدحام ثنائي ومخرج إلى توبياس مايرز، الذي كان بحاجة إلى رمية واحدة للهروب من المشاكل.

قال المدير كارلوس ميندوزا: “اعتقدت أنه كان جيدًا في أول جولتين لمهاجمة منطقة الضربة”. “إنه لا يلعب هذه اللعبة ويغير أسلوب اللعب تمامًا – كلفه 20 رمية إضافية. شعرت أنه كان متعبًا في النهاية، لكنه تنافس ووجد طريقة.”

كان تونغ كهربائيًا في 22 بداية في القاصرين العام الماضي قبل أن ينشر 7.74 عصرًا عبر أول خمس مشاركات له في MLB.

لقد كانت بداية بائسة هذا الموسم في Triple-A (5.68 عصرًا) لكنه تلقى ترقية يائسة على أي حال وخرج من ساحة اللعب ليرمي ثلاث جولات بدون أهداف وانتهت المباراة ضد مارلينز.

كان يوم الأربعاء بمثابة استراتيجية “افتتاحية” تقليدية، حيث من المقرر أن يحل تونغ محل هواسكار برازوبان بعد شوط واحد لخلق مزايا المنافسة، وفقًا لميندوزا.

قال ميندوزا: “سنحتاج إليه”. “سنستمر في الإبداع هنا، سواء كان ذلك افتتاحيًا، أو استخدامه ككمية كبيرة (مخفف). سيكون لدينا بعض أيام العطلة القادمة، لذلك هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكننا اتباعها.”

قال تونغ: “كان من الرائع رؤية الضربة القاضية اليوم، ورؤية كيف تلعب. بينما نتقدم للأمام، يكون الأمر مجرد هجوم طوال المباراة. شعرت وكأنني تراجعت قليلاً في النهاية.”