يحكم القاضي بإمكانية استمرار الدعوى القضائية التي رفعتها شركة Rose Bowl ضد جامعة كاليفورنيا

في حكم يمهد الطريق أمام استمرار قضية خرق العقد التي رفعتها مدرسة روز بول ضد جامعة كاليفورنيا، رفض قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس طلب المدرسة بالفصل.

رفض القاضي جوزيف ليبنر يوم الخميس محاولة جامعة كاليفورنيا لإلغاء القضية من خلال اقتراح مناهض لـ SLAPP، وكتب أن المحكمة لا ينبغي أن تنظر في مثل هذا الاقتراح لأنه “في غير وقته وغير مدعوم بسبب كافٍ للسماح بالتقديم المتأخر”.

وأشار ليبنر إلى أن جامعة كاليفورنيا قدمت طلبها لهذا الاقتراح في مارس – بعد 125 يومًا من تقديم الشكوى في قضية امتدت إلى شهرها الثامن.

إن الاقتراحات المناهضة لـ SLAPP، والتي تعني الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة، هي قوانين حكومية مصممة لحماية الأفراد والمنظمات من الدعاوى القضائية التخويفية التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إسكاتهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير أو حقهم في تقديم التماس إلى الحكومة.

كتب ليبنر: “إن التقديم المتأخر لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لاقتراح مناهض لـ SLAPP له تأثير في تقييد جهود جامعة كاليفورنيا في إبطاء هذه الإجراءات أو وقفها”. “إنه في الأساس سيمنح جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قضمتين من التفاحة لأغراض محاولة الحصول على إقامة، مع توزيع هاتين المحاولتين على مدى أشهر. هذا ليس استخدامًا جيدًا أو مناسبًا لقانون مكافحة SLAPP.”

كجزء من حكمه، أصدر ليبنر أيضًا مرسومًا بأن قضية Rose Bowl ضد المديرين التنفيذيين لملعب SoFi بزعم تحريض جامعة كاليفورنيا على انتهاك عقدها من خلال التدخل الضار يمكن أن تستمر.

سيسمح الحكم لـ Rose Bowl بالبدء في إصدار طلبات الاكتشاف وقد يدفع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى الالتزام بالبقاء في منزلها في باسادينا على المدى الطويل.

وقالت نعمة محبي، الشريكة في شركة سيدلي أوستن إل إل بي، وهي شركة محاماة تمثل نادي روز بول ومدينة باسادينا: “إننا نقدر قيام المحكمة بتوحيد القضايا والحكم بعناية”. “نحن نتطلع إلى المضي قدما في هذه القضية.”

ولم يستجب المتحدث باسم مكتب نائب رئيس جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على الفور لطلب التعليق.

علمت صحيفة California Post مؤخرًا أن UCLA وRose Bowl قد انخرطا في مناقشات للتوصل إلى قرار من شأنه أن يبقي Bruins في منزلهم لكرة القدم منذ فترة طويلة حتى نهاية عقد الإيجار الذي يستمر حتى موسم 2043.

لقد التزمت UCLA بالفعل باللعب في Rose Bowl لموسم 2026.

في أكتوبر، رفعت شركة Rose Bowl Operating Co. ومدينة باسادينا دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا، بدعوى أن المدرسة كانت تستكشف الانتقال إلى ملعب SoFi. لن تمنح الخطوة المقترحة فريق Bruins ملعبًا منزليًا أكثر حداثة أقرب إلى الحرم الجامعي فحسب، بل ستوفر أيضًا إيرادات إضافية من خلال مصادر متعددة، بما في ذلك مشروع تطوير متعدد الاستخدامات مخطط له.

كجزء من عقد الإيجار مع Rose Bowl، لا تدفع UCLA أي إيجار ولكنها أيضًا مقيدة بما يمكن اعتباره شروطًا غير مواتية فيما يتعلق بإيرادات المجموعة ومصادر الدخل المحتملة الأخرى.

يسمح الاستاد للمدرسة بالاحتفاظ بالإيرادات من المقاعد المميزة المرتبطة بالنادي الجديد على المستوى الميداني المقرر افتتاحه هذا الموسم.