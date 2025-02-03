يحول اختراق شجرة الدولار هذا أكواب المقبلات و Pizza Pan إلى مرآة فريدة

أصبحت العناصر المتجر بالدولار الميسور في التكلفة في ديكور المنزل على نطاق واسع شكلًا فنيًا على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه يناشد الجانب الصديق للبيئة لإعادة التدوير والجانب الصديق للميزانية لتوفير الأموال على الأعمال الفنية. إحدى الطرق لإنجاز ذلك هي مع مشروع مرآة فنية غير تقليدي ، الذي يرى أطباق المقبلات البلاستيكية ، وعصا البيتزا ، ومرآة لاصقة ، وبعض الزخارف ، تصبح ديكورًا مذهلاً على الحائط بمساعدة الطلاء والغراء. المنتج النهائي يبدو أي شيء سوى مقتصد.
إن مفتاح الزخارف الجذابة التي تعطي نظرة فاخرة بدون سعر هو تعديل الإمدادات الأصلية لتقليد المواد التي تشتريها في متجر الأثاث المنزلي باهظ الثمن. يتضمن ذلك تقنيات إبداعية تستفيد من الدهانات والبقع الخشبية والعناصر الأخرى. لحسن الحظ ، هذا واحد يدعو إلى تعديلات قليلة جدا على المواد الأصلية مع مردود كبير. إذا كنت تبحث عن طرق لتزيين جدرانك دون استخدام فن مؤطر ، فإن مرآة DIY هي خيار رائع ولكنه جمالي. تحقق من كيفية صنعك في المنزل مع بضعة أدوات مطبخ شجرة الدولار وموقف ماكرة.
تحويل أدوات المطبخ إلى فن الجدار
قبل البدء ، ستحتاج إلى بعض الإمدادات. انطلق إلى شجرة الدولار لمفاهيم الطبخ Tin Pizza Pan ، وشريط Floral Garden Pearl Wrap ، وعدة عبوات من الأوعية المربعة الصغيرة الطويلة. بالنسبة لهذا المشروع ، استخدمت Tiktoker Farment Creations حوالي 26 ، كما حصلت على مرآة Amazon لمشروعها. احتفظ بها عند نقطة سعر متجر بالدولار من خلال اختيار حامل شمعة المرآة الزجاجية ، والذي سيتطلب أقل من الأوعية ، أو يستخدم هذا كمشروع DIY الذي سيحول أي مرآة إلى عمل فني ودورة قديمة. ستحتاج أيضًا إلى غراء قوي ، مثل E6000 ، ورش الطلاء في اختيارك من اللون. بمجرد تجميعها ، حان الوقت DIY.
أفضل شيء في هذه الحرف الفاخرة هو تخصيصها. بعد لصق الأوعية معًا لتشكيل دائرة ، قم بطلاء أي لون تريده ، أو انتقل إلى طريق مختلف. يضيف تطبيق Leaf Gold Pop ، بينما يمكن استخدام فرك الشمع المعدني مثل Amaco Rub ‘n لبرنامج Buff ليعود أو البرونز قبل التمسك بالمرآة في الوسط. يخفي التطبيق النهائي لشريط اللؤلؤ التماس الأوعية ويوفر القليل من التألق ، ولكن يمكنك ترك هذا إذا كنت تفضل ذلك. قم بتبديل المرآة للوحة لتغيير مظهر القطعة تمامًا. إذا كنت تبحث عن أفكار جدار لهجة مدخل مذهلة لتحويل مظهر مساحتك ، فهذا مشروع رائع. ومع ذلك ، يمكنك تخصيصه ، يمكنك الاعتماد على القدرة على تحمل التكاليف والفخر في زخرفة فريدة من نوعها.