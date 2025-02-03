يحول اختراق شجرة الدولار هذا أكواب المقبلات و Pizza Pan إلى مرآة فريدة

أصبحت العناصر المتجر بالدولار الميسور في التكلفة في ديكور المنزل على نطاق واسع شكلًا فنيًا على وسائل التواصل الاجتماعي. إنه يناشد الجانب الصديق للبيئة لإعادة التدوير والجانب الصديق للميزانية لتوفير الأموال على الأعمال الفنية. إحدى الطرق لإنجاز ذلك هي مع مشروع مرآة فنية غير تقليدي ، الذي يرى أطباق المقبلات البلاستيكية ، وعصا البيتزا ، ومرآة لاصقة ، وبعض الزخارف ، تصبح ديكورًا مذهلاً على الحائط بمساعدة الطلاء والغراء. المنتج النهائي يبدو أي شيء سوى مقتصد.

إن مفتاح الزخارف الجذابة التي تعطي نظرة فاخرة بدون سعر هو تعديل الإمدادات الأصلية لتقليد المواد التي تشتريها في متجر الأثاث المنزلي باهظ الثمن. يتضمن ذلك تقنيات إبداعية تستفيد من الدهانات والبقع الخشبية والعناصر الأخرى. لحسن الحظ ، هذا واحد يدعو إلى تعديلات قليلة جدا على المواد الأصلية مع مردود كبير. إذا كنت تبحث عن طرق لتزيين جدرانك دون استخدام فن مؤطر ، فإن مرآة DIY هي خيار رائع ولكنه جمالي. تحقق من كيفية صنعك في المنزل مع بضعة أدوات مطبخ شجرة الدولار وموقف ماكرة.