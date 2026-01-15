يحول تحول DIYer القفص القديم إلى خزانة جميلة وحديثة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كنت تحب جودة الأثاث العتيق ولكن أسلوبك يميل إلى الحداثة، فمن المحتمل أنك تبحث عن نصائح لمساعدتك في تغيير الأثاث العتيق بنجاح. قد يبدو تحويل القفص المُدخر أمرًا معقدًا – فهو في النهاية قطعة أثاث ضخمة. ولكن يمكنك القيام بذلك في بضع خطوات أساسية فقط. قام مرمم الأثاث ريمي برادلي، ومقره Enumclaw، والمعروف باسم @remyrestores على TikTok، بإنشاء برنامج تعليمي سهل المتابعة حول كيفية إنشاء خزانة التحف التي تحلم بها. يمكنك إزالة أي تفاصيل مزخرفة، وقطع الحواف بشكل مستقيم، وطلاء الخزانة باللون الأسود، وإضافة بعض الأرجل الحديثة في منتصف القرن. إذا لم يكن لديك بالفعل كوخ لتجديده، فاذهب إلى متاجر التوفير ومبيعات العقارات أو قم بزيارة Facebook Marketplace.

لا يتفق الجميع على أن نهج برادلي في استعادة هذه القطعة القديمة كان صحيحًا. كما كتبت إحدى المعلقات على منشورها على TikTok: “بكل احترام، أعتقد أن الأشخاص الذين يحبون الأشياء الحديثة يجب عليهم فقط التمسك بالأشياء الحديثة وترك الآثار الجميلة العتيقة التي يصعب حقًا الحصول عليها بمفردهم”. وذكر مشارك آخر أن القطعة قد دمرت بعد التجديد الحديث. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك يجب أن تنسى هذا البرنامج التعليمي إذا كان له صدى لديك. فكر في الأمر كدليل على أن تقليب الأثاث يجب أن يرضي الذوق الشخصي، بدلاً من الالتزام بالاتجاهات أو الحنين إلى الماضي. عندما يتعلق الأمر بتجديد الأثاث الخشبي، إليك ما ستحتاج إليه: منشار، وآلة صنفرة كهربائية، ومادة تمهيدية للأثاث، وطلاء مينا أكريليك، ومثقاب. احصل أيضًا على بعض الزخارف الخشبية البسيطة لأعلى القفص ومجموعة من أربعة أرجل على طراز منتصف القرن، مثل الأرجل المعدنية المدببة ذات اللون الأسود غير اللامع مقاس 16 بوصة من Fivepears.