يحول تحول DIYer القفص القديم إلى خزانة جميلة وحديثة

إذا كنت تحب جودة الأثاث العتيق ولكن أسلوبك يميل إلى الحداثة، فمن المحتمل أنك تبحث عن نصائح لمساعدتك في تغيير الأثاث العتيق بنجاح. قد يبدو تحويل القفص المُدخر أمرًا معقدًا – فهو في النهاية قطعة أثاث ضخمة. ولكن يمكنك القيام بذلك في بضع خطوات أساسية فقط. قام مرمم الأثاث ريمي برادلي، ومقره Enumclaw، والمعروف باسم @remyrestores على TikTok، بإنشاء برنامج تعليمي سهل المتابعة حول كيفية إنشاء خزانة التحف التي تحلم بها. يمكنك إزالة أي تفاصيل مزخرفة، وقطع الحواف بشكل مستقيم، وطلاء الخزانة باللون الأسود، وإضافة بعض الأرجل الحديثة في منتصف القرن. إذا لم يكن لديك بالفعل كوخ لتجديده، فاذهب إلى متاجر التوفير ومبيعات العقارات أو قم بزيارة Facebook Marketplace.
لا يتفق الجميع على أن نهج برادلي في استعادة هذه القطعة القديمة كان صحيحًا. كما كتبت إحدى المعلقات على منشورها على TikTok: “بكل احترام، أعتقد أن الأشخاص الذين يحبون الأشياء الحديثة يجب عليهم فقط التمسك بالأشياء الحديثة وترك الآثار الجميلة العتيقة التي يصعب حقًا الحصول عليها بمفردهم”. وذكر مشارك آخر أن القطعة قد دمرت بعد التجديد الحديث. ومع ذلك، هذا لا يعني أنك يجب أن تنسى هذا البرنامج التعليمي إذا كان له صدى لديك. فكر في الأمر كدليل على أن تقليب الأثاث يجب أن يرضي الذوق الشخصي، بدلاً من الالتزام بالاتجاهات أو الحنين إلى الماضي. عندما يتعلق الأمر بتجديد الأثاث الخشبي، إليك ما ستحتاج إليه: منشار، وآلة صنفرة كهربائية، ومادة تمهيدية للأثاث، وطلاء مينا أكريليك، ومثقاب. احصل أيضًا على بعض الزخارف الخشبية البسيطة لأعلى القفص ومجموعة من أربعة أرجل على طراز منتصف القرن، مثل الأرجل المعدنية المدببة ذات اللون الأسود غير اللامع مقاس 16 بوصة من Fivepears.
كيفية إكمال هذا القفص الحديث الذي تصنعه بنفسك
هل أنت مستعد للبدء بهذه الطريقة الإبداعية لإعادة استخدام أثاثك القديم؟ أولاً، قام المرمم ريمي برادلي بإزالة الزخارف المعدنية المزخرفة والزخرفة المزخرفة. قام برادلي بقطع حواف القفص بشكل مستقيم لإضفاء مظهر أكثر حداثة على قطعة الأثاث. ثم قامت بصقل جميع الأسطح قبل وضع الطلاء التمهيدي. بمجرد تجهيز كل شيء، يمكنك استخدام طبقتين من طلاء المينا الأسود الداكن، مثل طلاء رش Rust-Oleum Ultra Matte Black Acrylic Enamel Spray Paint. أخيرًا، قم بإرفاق الأرجل والقص الذي حددته عند جمع المواد الخاصة بك لهذا DIY. سيؤدي ذلك إلى خزانة تحف نظيفة ومعاصرة ومتعددة الاستخدامات ومذهلة بصريًا.
إذا كنت تحب فكرة إعادة تصور قطعة تخزين عتيقة، ولكنك لا تباع على خزانة معاصرة سوداء بالكامل، فهناك العديد من الطرق لتعديل هذا DIY. على سبيل المثال، توقف عن الطلاء تمامًا وحاول صقل القطعة وتلطيخها للحصول على لمسة نهائية من الخشب الطبيعي. اختر صبغة خشبية غير سامة ذات أساس مائي من Boncart من خشب الساج للحصول على أجواء سكاندي أنيقة ودافئة. هناك خيار آخر وهو اختيار أرجل أثاث أقصر وأكثر بهرجة، مثل أرجل الأثاث المعدنية الذهبية من Swtool. بمجرد العثور على القفص الخاص بك، خذ بعض الوقت لترسيخ الرؤية الخاصة بالتحول الخاص بك قبل ضربه بآلة الصنفرة أو المنشار.