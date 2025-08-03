يحول هذا العبقري Tiktok DIY سقف الطابق السفلي المكشوف إلى سدادة عرض صديقة للميزانية

في كثير من الأحيان ، عند بناء منزل ، يكون من أرخص ترك الطابق السفلي غير مكتمل. هذا يتيح المزيد من الميزانية للذهاب نحو تحسينات إضافية على مناطق المعيشة الرئيسية. وفقًا لمعايير اليوم ، يعد الطابق السفلي غير المكتمل شائعًا جدًا ولا يؤثر حقًا على وظائف الفضاء. ومع ذلك ، إذا لم يتطابق مع جماليتك ، فمن المفهوم تمامًا إذا أخذت الأشياء في يديك واستكمل الطابق السفلي بنفسك. في حين أن هناك الكثير من DIY الرخيصة لإنهاء سقف الطابق السفلي الخاص بك ، اكتشف Tiktokers ، Collins Country ، نهجًا مناسبًا وسهلاً للميزانية والذي يستخدم الحوائط الجافة ويبدو رائعًا.

عندما يلتقي السقف المتساقط دريوالًا لتشكيل مظهر مبسط ، فإنه يستحق الاهتمام. لإكمال المشروع ، بدأ الزوجان DIY بوضع العزل بين عوارض السقف للمساعدة في امتصاص الأصداء وإنشاء حاجز صوت من بقية المنزل. بعد ذلك ، قاموا بقطع الحوائط الجافة إلى الأبعاد الصحيحة ووضعوها على الشفة من I-Joists. كانوا بحاجة فقط لاستخدام لوحين دريوال على طول السقف ، مما يجعله تكلفة للغاية = حل فعال. أخيرًا ، أضافوا قطع خشبية بحجم 2 بوصة 3 بوصة لتغطية اللحامات بين كل قسم من الحوائط الجافة. لإكمال تحول السقف المتوقف ، قاموا برسم كل شيء أسود.