يحول هذا العبقري Tiktok DIY سقف الطابق السفلي المكشوف إلى سدادة عرض صديقة للميزانية

في كثير من الأحيان ، عند بناء منزل ، يكون من أرخص ترك الطابق السفلي غير مكتمل. هذا يتيح المزيد من الميزانية للذهاب نحو تحسينات إضافية على مناطق المعيشة الرئيسية. وفقًا لمعايير اليوم ، يعد الطابق السفلي غير المكتمل شائعًا جدًا ولا يؤثر حقًا على وظائف الفضاء. ومع ذلك ، إذا لم يتطابق مع جماليتك ، فمن المفهوم تمامًا إذا أخذت الأشياء في يديك واستكمل الطابق السفلي بنفسك. في حين أن هناك الكثير من DIY الرخيصة لإنهاء سقف الطابق السفلي الخاص بك ، اكتشف Tiktokers ، Collins Country ، نهجًا مناسبًا وسهلاً للميزانية والذي يستخدم الحوائط الجافة ويبدو رائعًا.
عندما يلتقي السقف المتساقط دريوالًا لتشكيل مظهر مبسط ، فإنه يستحق الاهتمام. لإكمال المشروع ، بدأ الزوجان DIY بوضع العزل بين عوارض السقف للمساعدة في امتصاص الأصداء وإنشاء حاجز صوت من بقية المنزل. بعد ذلك ، قاموا بقطع الحوائط الجافة إلى الأبعاد الصحيحة ووضعوها على الشفة من I-Joists. كانوا بحاجة فقط لاستخدام لوحين دريوال على طول السقف ، مما يجعله تكلفة للغاية = حل فعال. أخيرًا ، أضافوا قطع خشبية بحجم 2 بوصة 3 بوصة لتغطية اللحامات بين كل قسم من الحوائط الجافة. لإكمال تحول السقف المتوقف ، قاموا برسم كل شيء أسود.
خيارات أخرى لتحويل السقف المكشوف السريع
ما هو رائع في حل السقف DIY هذا هو أنه غير مكلف ويمكن إزالة لوحات الحوائط الجافة بسهولة ، إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى مساحة السقف. بمجرد الانتهاء من السقف الخاص بك ، ستكون معجبًا لدرجة أنك قد ترغب في النظر في مقدار تكلفة إكمال الطابق السفلي بأكمله.
إذا كان محلول دريوال ليس لك ، فهناك الكثير من الطرق الأخرى لإنهاء سقف الطابق السفلي. يمكنك التفكير في اتباع نهج مماثل ، ولكن باستخدام مواد مختلفة. على سبيل المثال ، ستعطي الألواح الخشبية مظهرًا أكثر ريفيًا ومحكمًا وتضيف القليل من الدفء. تعد مواد مثل Shiplap و Beadboard طرقًا عصرية لإضافة المزيد من الملمس والألوان إلى غرفة. من السهل التثبيت وغير مكلفة. تعتبر بلاط السقف شائعًا جدًا ، ولكن هناك العديد من الاختلافات والأنماط المختلفة ، بحيث يكون من السهل أن تجعلها خاصة بك. أو قد ترغب في أن تكون باهظًا من البلاط المعقدة والمفصلة ، أو مجرد إبقاء الأمور بسيطة مع تلك الكلاسيكية السقف.
إذا لم تكن مواد تحتاج إلى صنعها بنفسك ، ففكر في فكرة أنك تستمتع فعليًا بـ I-Joists. هناك الكثير من الطرق لجعل المساحة تبدو مقصودة ، مع إخراج أسلوبها الحقيقي. يمكنك دائمًا الطلاء أو وصمة عار أو إضافة ما هو موجود بالفعل من أجل “الانتهاء” أو مجرد إضافة قيمة إلى مساحتك.