يحول هذا العبقري Tiktok DIY سقف الطابق السفلي المكشوف إلى سدادة عرض صديقة للميزانية

الإسكان
يحول هذا العبقري Tiktok DIY سقف الطابق السفلي المكشوف إلى سدادة عرض صديقة للميزانية

في كثير من الأحيان ، عند بناء منزل ، يكون من أرخص ترك الطابق السفلي غير مكتمل. هذا يتيح المزيد من الميزانية للذهاب نحو تحسينات إضافية على مناطق المعيشة الرئيسية. وفقًا لمعايير اليوم ، يعد الطابق السفلي غير المكتمل شائعًا جدًا ولا يؤثر حقًا على وظائف الفضاء. ومع ذلك ، إذا لم يتطابق مع جماليتك ، فمن المفهوم تمامًا إذا أخذت الأشياء في يديك واستكمل الطابق السفلي بنفسك. في حين أن هناك الكثير من DIY الرخيصة لإنهاء سقف الطابق السفلي الخاص بك ، اكتشف Tiktokers ، Collins Country ، نهجًا مناسبًا وسهلاً للميزانية والذي يستخدم الحوائط الجافة ويبدو رائعًا.

عندما يلتقي السقف المتساقط دريوالًا لتشكيل مظهر مبسط ، فإنه يستحق الاهتمام. لإكمال المشروع ، بدأ الزوجان DIY بوضع العزل بين عوارض السقف للمساعدة في امتصاص الأصداء وإنشاء حاجز صوت من بقية المنزل. بعد ذلك ، قاموا بقطع الحوائط الجافة إلى الأبعاد الصحيحة ووضعوها على الشفة من I-Joists. كانوا بحاجة فقط لاستخدام لوحين دريوال على طول السقف ، مما يجعله تكلفة للغاية = حل فعال. أخيرًا ، أضافوا قطع خشبية بحجم 2 بوصة 3 بوصة لتغطية اللحامات بين كل قسم من الحوائط الجافة. لإكمال تحول السقف المتوقف ، قاموا برسم كل شيء أسود.

خيارات أخرى لتحويل السقف المكشوف السريع

ما هو رائع في حل السقف DIY هذا هو أنه غير مكلف ويمكن إزالة لوحات الحوائط الجافة بسهولة ، إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى مساحة السقف. بمجرد الانتهاء من السقف الخاص بك ، ستكون معجبًا لدرجة أنك قد ترغب في النظر في مقدار تكلفة إكمال الطابق السفلي بأكمله.

إذا كان محلول دريوال ليس لك ، فهناك الكثير من الطرق الأخرى لإنهاء سقف الطابق السفلي. يمكنك التفكير في اتباع نهج مماثل ، ولكن باستخدام مواد مختلفة. على سبيل المثال ، ستعطي الألواح الخشبية مظهرًا أكثر ريفيًا ومحكمًا وتضيف القليل من الدفء. تعد مواد مثل Shiplap و Beadboard طرقًا عصرية لإضافة المزيد من الملمس والألوان إلى غرفة. من السهل التثبيت وغير مكلفة. تعتبر بلاط السقف شائعًا جدًا ، ولكن هناك العديد من الاختلافات والأنماط المختلفة ، بحيث يكون من السهل أن تجعلها خاصة بك. أو قد ترغب في أن تكون باهظًا من البلاط المعقدة والمفصلة ، أو مجرد إبقاء الأمور بسيطة مع تلك الكلاسيكية السقف.

إذا لم تكن مواد تحتاج إلى صنعها بنفسك ، ففكر في فكرة أنك تستمتع فعليًا بـ I-Joists. هناك الكثير من الطرق لجعل المساحة تبدو مقصودة ، مع إخراج أسلوبها الحقيقي. يمكنك دائمًا الطلاء أو وصمة عار أو إضافة ما هو موجود بالفعل من أجل “الانتهاء” أو مجرد إضافة قيمة إلى مساحتك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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