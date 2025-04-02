يخبر جوني برودزينسكي المنشور لمفتاح اختراق رينجرز

رياضة
يخبر جوني برودزينسكي المنشور لمفتاح اختراق رينجرز

يبدو أن اعتماد رينجرز على جوني برودزينسكي قد زاد من موسم إلى آخر.

على الرغم من أن وصفه الوظيفي قد قرأ “عمقًا إلى الأمام” ، إلا أن موقف برودزنسكي ، وموقف برودزنسكي ، وتنوعه والتزامه تجاه الفريق ، جعله لاعبًا سهلاً للاعتماد في مواقف مختلفة طوال السنوات الخمس في المنظمة.

لم تحصل Blueshirts على المزيد والمزيد من الراحة في القيام بذلك ، وهو ما كان ممكنًا فقط بسبب مدى مواعيد الرحلة البالغة من العمر 31 عامًا.

بعد أن جمعت بالفعل 10 أهداف عالية المهنة التي تدخل مباراة ليلة الأربعاء مع The Wild في Madison Square Garden ، بعد تسجيلها ثلاثة أهداف في المباريات الأربع السابقة ، صعدت Brodzinski بشكل هجومي هذا الموسم بطريقة غير مسبوقة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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