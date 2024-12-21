يخبر ديون ساندرز فرق اتحاد كرة القدم الأميركي بجرأة كيف ينبغي عليهم نشر ترافيس هانتر

أصدر Deion Sanders تحذيرًا لفرق NFL المهتمة بالفائز بكأس Heisman Travis Hunter.

يأمل هانتر، النجم ذو الاتجاهين الذي تبع ساندرز إلى كولورادو من ولاية جاكسون، في الاستمرار في لعب كل من المتلقي الواسع والظهير الركني بعد تجنيده في صفوف المحترفين.

ضاعف المدرب برايم جهوده هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن الفريق مستعدًا للسماح لهنتر باللعب على جانبي الكرة، فلا ينبغي له حتى أن يكلف نفسه عناء تجنيده.

قال ساندرز عندما سئل عن مستقبل هانتر في اتحاد كرة القدم الأميركي في مقابلة مع ريتش آيزن يوم الجمعة: “سوف يفعل ذلك، أو لا ينبغي عليهم تجنيده”. “لا تفعل ذلك. وأنا سأتأكد من ذلك. لا تقم بتجنيده إذا كنت لن تمنحه الفرصة للعب على جانبي الكرة. الآن، يمكنك أن تكون مبدعًا. ليس عليه أن يفعل ما فعلناه معه هنا وأن يلعب في كل لحظة.”

بصفته أحد أعضاء قاعة مشاهير كرة القدم المحترفين الذي ازدهر كلاعب ثنائي الاتجاه (ورياضتين)، يعتقد ساندرز أن موهبة هانتر استثنائية للغاية بحيث لا يمكن أن تقتصر على مركز واحد.

لقد أظهر هانتر، الذي استحوذ على الأضواء الوطنية بأدائه في كولورادو، باستمرار مهارات النخبة في كل من المتلقي الواسع والركن الخلفي.

وأضاف ساندرز فيما يتعلق باستخدام هانتر المحتمل لاتحاد كرة القدم الأميركي: “الآن يمكنك أن تكون مبدعًا”. “ليس عليك أن تفعل ما فعلناه معه هنا وأن تلعب كل لقطة، ولكن… لنفترض أنه يبدأ الركنية. يجب أن يكون في حزم النيكل الخاصة بك … أو ينشر الحزم في الهجوم لأنه ربما سيكون أفضل متلقي لديك. وستبدو كالأحمق مع أفضل متلقي لديك يجلس على مقاعد البدلاء ولا يمكنك فتح الكرة، ولا يمكنك إدخال الكرة إلى الملعب. أو العكس.

“أفضل ركن لديك ليس في الملعب وهم يقصفونك الآن – وهو معك على الهامش.”

في الموسم العادي 2024، حصل Hunter على 1192 ياردة على 92 عملية اصطياد مع 14 هبوطًا.

كما سجل أربعة اعتراضات و 11 تمريرة دفاعية.

لقد نالت قدرته الديناميكية في صناعة الألعاب الثناء في جميع المجالات، مما عززه كواحد من أكثر لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية تنوعًا في الذاكرة الحديثة.

من المتوقع أن يكون Hunter أحد أفضل الاختيارات في 2025 NFL Draft، جنبًا إلى جنب مع نجل ساندرز، Shedeur، لاعب الوسط الأساسي في كولورادو.