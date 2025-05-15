يختار الغريب ، احتمالات في Pimlico

سيحتوي الجري 150 من Preakness Stakes على حقل تسع حصان يحمل عنوان الصحافة ، وهو مفضل 8-5 على خط الصباح والمركز الثاني في Derby 2025 Kentucky Derby.
على الرغم من أن الصحافة رقم 2 ستحصل على الكثير من الضجة ، حيث يتطلع إلى الحصول على أكبر فوز في حياته المهنية ، فإن أكبر قصة في Pimlico تدور حول حصان لا يقوم بالرحلة.
سوف يتجاوز السيادة ، الفائز بجائزة كنتاكي ديربي ، البكر ويتجه مباشرة إلى Belmont Stakes.
لم يوضح المدرب بيل موت القرار ، لكن التحول الضيق بين ديربي و Preakness هو السبب في أننا لن نرى السيادة تواصل عرضه للتاج الثلاثي.
إن انسحاب السيادة يغير مكياج هذا المجال. لن يكون السباق أقل جاذبية فقط للجماهير غير الرسمية ، ولكن هذا يعني أيضًا أن الصحافة ستكون مفضلة وتوافقًا في الإجماع في Preakness.
الكل يريد أن يرى الفائز بالدربي في Preakness ، لكن البطانة الفضية إلى تخطي السيادة هي أنها تجعل تحليل الصور الكبيرة لهذا السباق أكثر وضوحًا.
لو قامت السيادة بالرحلة ، فمن المحتمل أن ننظر إلى موقف حيث كان من شأنه أن ينطلق من فريق كنتاكي ديربي بالقرب من المشاركين ، مما يعقد كيف تعيق هذا السباق.
مع خروج الفائز في Derby من الصورة ، يصبح الجوهر الرئيسي لهذا العائق هو الخيول التي تريد استخدامها مع الصحافة ، وهي المفضلة المستحقة في هذا المجال.
خارج رحلة سيئة أو شيء غير متوقع ، من الصعب رؤية الصحافة تفتقد المجلس في هذا السباق. ولكن بالنظر إلى أنه من المحتمل أن ينفجر بسعر قصير للغاية ، فأنت ترغب في إضافة بعض العصير إلى Exotics (exactas ، trifectas ، وما إلى ذلك) من خلال محاولة العثور على لقطتين طويلتين لديهم القدرة على تجاوز احتمالاتهم ، وربما حتى سرقة العرض.
رقم 9 Gosger (20-1)
هذه خطوة كبيرة في المنافسة على Gosger ، التي سميت على بعد أوائل السبعينيات من القرن الماضي جيم جوسجر لاعب فريق Mets ، لكنه تحسن في كل مرة ، بما في ذلك فوزه الأخير في Lexington Stakes في Keeneland في 12 أبريل.
نشر Gosger أرقام سرعة مثيرة للإعجاب في السباقين الماضيين ، وإذا تحسن هذين ، فسيكون منافسًا ليس فقط ضرب اللوحة بسعر كبير ، ولكن ربما يجد طريقه إلى دائرة الفائز.
يبدو أن Gosger سيكون أكثر اللقطات الطويلة الحقيقية ، ولكن يجب أن يظل سعره مستساغًا بالنظر إلى مقدار الدعم الذي سيحصل عليه الصحافة ، والرقم 7 Sandman ، والهدف الأول الموجهة إلى الهدف (The Bob Baffert Horse).
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رقم 8 ذكي مرة أخرى (5-1)
الخيار الرابع وفقًا لأحداث خط الصباح ، يتمتع Clever مرة أخرى بفرصة حقيقية لإحداث بعض الضوضاء يوم السبت وسيستفيد من منصب ما بعد الخارجي ، مما يسمح له بالوصول إلى الأمام ، وهو أفضل فرصة له للفوز بهذا السباق.
وأفضل جزء؟ هناك فرصة جيدة أن نحصل على سعر أفضل من ذكي 5-1 مرة أخرى تم وضع علامة عليها على خط الصباح.
يتمتع هذا الحصان بفرصة جيدة للطيران تحت الرادار ، ولم يقتصر الأمر على الصحافة ، وساندمان ، وموجهة نحو الهدف ، ولكن أيضًا على نهر التايمز ، الذي كان سعره أقصر من ذكي مرة أخرى في 9-2.
التوصية: Trifecta Box 2-8-9.
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Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.