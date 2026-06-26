يختار جو مادون الجانب في ملحمة Shohei Ohtani-Dalton Rushing Dodgers

ليس سرًا أنه كان هناك بعض التوتر بين شوهي أوهتاني من فريق دودجرز ودالتون راشينج. ولكن هل يمكن أن يكون مبالغا فيه بعض الشيء؟

ويعتقد جو مادون، المدير السابق لأوهتاني، أن هذا هو الحال، ووصف الانفصال بين الاثنين بأنه “نظرة سيئة”.

“الحل لهذا هو (وضع) شوهي ودالتون في غرفة. مدرب الرمي والمدير، اجلس هناك، ودعنا نتحدث من خلال هذا. قال مادون خلال مقابلة على برنامج “Foul Territory”. “لا يجب أن يكون الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك.”

أصبح الإحباط بين Ohtani وRushing علنيًا خلال فوز الأربعاء 4-3 على المضيف Twins عندما حاول Rushing إبعاد Ohtani عن الملاعب الصعبة التي تم الحكم عليها بالكرات لضربات في الشوط الثاني.

أصبح الإحباط بين الاثنين أكثر وضوحًا عندما التقى الاثنان على تل الرامي، وبدأ أوهتاني في تبادل الكلمات مع راشينغ.

من غير المعروف ما قيل بالضبط، ولكن كان أوهتاني منزعجًا بشكل واضح أثناء التحدث إلى راشينغ، الذي أومأ برأسه إلى أفضل لاعب أربع مرات.

خلال المقابلة في برنامج “Foul Territory”، قدم مادون بعض النصائح لراشينغ وألمح إلى السماح لأوهتاني بالتواجد على التلة، وأنه يعرف ما يفعله. عاد مادون إلى القصة عندما كان مديرًا لأوهتاني مع الملائكة.

خلال مباراة ضد فريق ألعاب القوى، طلب مادون من أوهتاني أن يمشي مع مات أولسون، لكن أوهتاني لوح له بالخروج. بعد المباراة، قال إنه نظر إلى أرقامه ضد أولسون واكتشف أن أوهتاني قد ضربه 10 من أصل 14 مرة.

قال مادون: “شوهي يعرف ما يفعله”. “هذا يجعل مهمة الماسك أسهل، فقط اتبعه. سأضعهم في غرفة وأتحدث عن الأمر بشكل واقعي للغاية.”

قال مادون إن موقف Ohtani-Rushing تم تضخيمه بشكل غير متناسب وقارنه أيضًا مع فريق العمالقة رافائيل ديفيرز الذي لم يرغب في مغادرة مباراة الأحد من أجل عداء قرصة في الشوط التاسع وجاز تشيشولم لفريق يانكيز أخذ الملعب بضربة قوية في فمه.

قال مادون: “يجب أن يكون شوهي مسؤولاً عن الموقف؛ فهو جيد جدًا في ذلك”. “… الكثير من هذه الأشياء هي مجرد نتاج لوسائل التواصل الاجتماعي.”