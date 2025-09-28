يختار ضد الانتشار لكل لعبة

نيويورك هي مدينة صعبة للمدربين. حتى أن الأكثر نجاحا يتم إطلاق النار.

في كثير من الأحيان ، من المتوقع أن يكون الفأس ، مثل عندما قام رينجرز بقطع الطعم مع بيتر لافيوليت بعد موسم كارثي ، بعد عام واحد من قيادته إلى أفضل سجل في NHL وفي غضون ستة انتصارات من كأس ستانلي.

في أوقات أخرى ، إنها صدمة. فقط أسأل ساندي برونديلو ، التي ألقيت من قبل الحرية بعد عام من توجيههم إلى أول لقب في WNBA. أو توم ثيبودو ، الذي أرسله فريق نيكس بعد نقلهم إلى رصيف نهائيات المؤتمر الشرقي الأول منذ عام 2000.

هذا يقودنا إلى براين دابول ، الذي يحمل رقماً قياسياً من 18-35 ثلاث مباريات في موسمه الرابع. يتضمن سيرته الذاتية فوزًا على طريق التصفيات في مينيسوتا في السنة الأولى. منذ ذلك الحين ، ذهبت فرقه 9-28 وحصلت على المرتبة 27 و 31 و 30 في النقاط التي سجلها.

ليس ذلك فحسب ، لم يتمكن العمالقة من معرفة كيفية التسجيل أو الفوز باستمرار مع Saquon Barkley و Daniel Jones ، وكلاهما ذهب ، يجب أن نقول ، أشياء أكبر وأفضل.

يبدو أن هناك سببان رئيسيان لما زال دابول يقف على الهامش يوم الأحد عندما تأتي شواحن إلى ملعب MetLife. أحدهما هو أن المالك المشارك جون مارا سئم من إطلاق المدربين بعد موسمين أو أقل (جو جادح ، بات شورمور ، بن مكادو).

والآخر هو أن العمالقة صاغوا Jaxson Dart مع الاختيار الخامس والعشرين هذا الموسم ، وكان تاريخ Daboll مع قورتربك ، وأبرزها جوش ألين ، يكفي لضمان إعطاء هذا الثنائي تسديدة. وصلت هذه الفرصة في الأسبوع الرابع بعد أن تعلم دابول عن كثب لماذا يعتقد كل من بيت كارول وشون بايتون ومايك توملين جميعهم.

على الأرجح ، سيكون هذا آخر آس للعب. لا أعتقد أنه سيكون كافياً للذهاب إلى جنبا إلى جنب ، دعنا نقول ، من 4 إلى 10 في 14 مباراة مع ارتفاع بالقرب من النهاية. سيكون هناك بعض منسق الهجوم Hotshot الذي سيخبر مارا وستيف تيش كيف يمكن أن يفعل أفضل مع DART ، وهذه المرة من المحتمل أن يعض أصحابها.

هل هذا هو الوقت المناسب لتحرك إلى دارت؟ الشواحن هي فريق جيد ، وربما من الدرجة الثانية في اتحاد كرة القدم الأميركي ، ولديهم دفاع صعب. مالك نابرز (الكتف) هو أيضا على قائمة الإصابات. الأسبوع المقبل في نيو أورليانز كان من المؤكد أنه كان مكانًا أكثر ليونة.

على العكس من ذلك ، من الذكاء إطعام Dart إلى قاعدة المعجبين الآن كأمل أزرق رائع مهزوم. الشعور هنا هو أن زملائه في الفريق سوف يرتفعون إلى هذه المناسبة لدعمه ، ولهذا هذا الأسبوع ، نحصل على أفضل ما يمكن أن يكون عليه العمالقة.

الاختيار: العمالقة +6.5.

بيتسبرغ ستيلرز (+2.5) على مينيسوتا فايكنغز (في دبلن ، أيرلندا)

آرون رودجرز هو 0-2 في رحلاته الأوروبية ، وخسر كبوق لعمالقة في عام 2022 وكطائرة لهذه الفايكنج في الموسم الماضي ، وكلاهما في لندن. على الرغم من أن كارسون وينتز كان موثوقًا به في بداية فايكنغز الأولى ، إلا أنني أفكر في أن جريمة رودجرز ستيلرز ستتحسن مع مواجهة الموسم.

فيلادلفيا إيجلز (-3.5) على تامبا باي بوكانيرز

تغلب كلا الفريقين على الراب الأسبوع الماضي ، حيث عاد النسور من 26-7 إلى أسفل ضد الكباش والبوكس النجاة من عودة الميدان المعجزة من قبل الطائرات. المفتاح هنا هو تقرير الإصابة جنبا إلى جنب مع الحرارة 91 درجة. سيؤدي اكتشاف النسور إلى ارتداء Bucs في الخنادق على جانبي الكرة.

نيو أورليانز القديسين (+15.5) على فواتير بوفالو

على الرغم من أن الفواتير يبلغ متوسطها 34 PPG ، إلا أنها ألغت الكلاب في الطائرات ولم تظهر الكثير من الغريزة القاتلة مقابل الدلافين. يلعب القديسين في وتيرة عالية ولا يزال لديهم بعض الأسلحة (ألفين كامارا ، كريس أولاف) ، لذلك يجب أن يكون الباب الخلفي مفتوحًا إذا لم تكن الفواتير في وضع القتل.

أتلانتا فالكونز (+1) على قادة واشنطن

يعود دان كوين لمواجهة فريق الصقور الذي قاد مرة واحدة إلى رصيف Super Bowl. وضع ماركوس ماريوتا 41 نقطة ضد المغيرين ، ولكن يمكن أن يكون الآن بدون تيري مكلورين. أتساءل عما إذا كانت خسارة أتلانتا المثيرة للقلق 30-0 في كارولينا تتجاوز توقع “ترتد” NFL العادي ، ولكن هنا يذهب …

ديترويت ليونز (-10) على كليفلاند براونز

إنه أسبوع قصير بالنسبة للأسود بعد هزيمة ليلة الاثنين من الغربان ، وقد انتفخ هذا الانتشار إلى أرقام مضاعفة ، ويأتي البراون إلى موتاون رقم 1 في ساحات لكل لعبة يسمح بها بهامش واسع. لا تهتم بأي من ذلك. براونز غير مجهزة لتشغيل هذا المسار لقاء.

هيوستن تكساس (-7) على تينيسي جبابرة

نعم ، من الصعب تبرير وضع الهبوط مع فريق تكساس الذي يتكون من 0 إلى 3 ويسجل 12.6 ppg. ومع ذلك ، يبدو أن دفاع جبابرة هو خصم يمين ، بعد أن سمح بمزيد من النقاط وخسر بهامش متزايد كل أسبوع هذا الموسم.

نيو إنجلاند باتريوت (-5.5) على كارولينا بانثرز

الاشياء داخل boxscore هنا. تغلبت كارولينا على أتلانتا 30-0 على الرغم من التغلب عليها بعد 112 ياردة. خسر نيو إنجلاند 24-17 ، لكن الأمر استغرق خمسة تحولات للوصول إلى هذه النتيجة ، وكان للوطنيين ميزة ضخمة 166 ياردة. تبدأ نسبة الانتهاء من Drake Maye 72.6 في الترجمة إلى المزيد من النقاط.

جاكسونفيل جاكوار (+3.5) على سان فرانسيسكو 49ers

على استعداد لقبول بضع نقاط مع Jaguars القائمة بشكل رئيسي على تقرير إصابة 49ers. كل من Brock Purdy و Backup Mac Jones مشكوك فيه ؛ يمكن أن يكونوا أسفل مستقبلين (جوان جينينغز وريكي بيرسال) ، ونيك بوسا خارج هذا الموسم.

لوس أنجلوس رامس (-3.5) على كولتس إنديانابوليس

زاويتان على الكباش: 1. كانت جيدة بما يكفي لاتخاذ تقدم 26-7 على النسور في فيلي. 2. سوف يكونون غاضبين ومركزين في المنزل بعد نفخ الرصاص المذكور. يبدو وكأنه مكان خاطئ ، والوقت الخطأ لدانييل جونز و 3-0 المهور.

Las Vegas Raiders (+1) فوق شيكاغو بيرز

المغيرين 1-2 ويبلغ متوسطهم 14.6 ppg فقط ، ما زلت أعتقد في النهاية أنه سيكون هناك بعض الأوقات الجيدة لكارول مع Geno Smith و Brock Bowers و Ashton Jeanty. يسمح الدببة 31 PPG ، لذلك ربما هذا هو الأسبوع لبدء هؤلاء.

كانساس سيتي تشيفز (+2.5) على بالتيمور رافينز

يسافر بالتيمور إلى رأس السهم في أسبوع قصير بعد لصق MNF من قبل الأسود ويمكن أن يكون بدون DT Nnamdi Madubuike. وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن يعود كزافييه وورث إلى رؤساء القبائل بعد أن اكتشف باتريك ماهومز سلاحًا آخر ، تايكوان ثورنتون ، في الفوز على العمالقة.

Green Bay Packers (-7) على Dallas Cowboys

هذا هو مكان الإحراج في وقت الذروة لجيري جونز حيث يهدف ميكا بارسونز إلى داك بريسكوت ، بينما يجلس Ceedee Lamb. لا يضر أن باكرز يخسرون في كليفلاند التي فجر فيها تقدم 10-0 مع أقل من ست دقائق للذهاب.

الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي؟

الاثنين

ميامي نيويورك جيتس (+2.5) على ميامي دولفينز

كان لدى دولفينز بضعة أيام إضافية بعد خسارتها 31-21 في بوفالو ، توا تاجوفيلوا هو 6-0 مدى الحياة مقابل الطائرات ، وتعرض دفاع الطائرات لخسارة كبيرة في كوينسي ويليامز. تتخلى الدلافين عن 32.3 PPG من اتحاد كرة القدم الأميركي ، لذا ، فهذه فرصة جيدة للمنسق الهجومي Tanner Engstrand لإنجاز الأمور مع Garrett Wilson و Breece Hall.

دنفر برونكو (-7.5) على سينسيناتي بنجالز

ألقى جيك براوننج خمسة اعتراضات في لعبة ونصف منذ استبداله جو بورو المصاب. لدى Broncos دفاع صحي تمامًا بقيادة CB CB Patrick Surtain II لرميه في Ja’marr Chase و Tee Higgins.

أفضل الرهانات: باكرز ، باتريوت ، الغزاة.

قفل الأسبوع: Packers (أقفال 1-2 في 2025).

الأسبوع الماضي: 5-10-1 بشكل عام ، 0-2-1 أفضل الرهانات.

يوم الخميس: سيهوكس.