يختار WNBA ، احتمالات ، أفضل الرهانات

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غالبًا ما يتطلب الفوز في الرهان الرياضي آراء متناقضة واختيارات قبيحة.

تتناسب مع Sun Connecticut هذا الملف الشخصي مع سجل WNBA-Worst 3-20. لكن الغوص الأعمق يظهر خيارًا أكثر جاذبية من النظرة الأولى.

على الرغم من سجلهم البشري ، فهي محترمة 11-12 ضد الانتشار (ATS).

بالإضافة إلى ذلك ، عادت Sharpshooter وأفضل اللاعب Marina Mabrey للتو من الإصابة في لعبتهم السابقة.

ذهب كونيتيكت 1-8 فقط في غياب مابري ، لذلك أتوقع أن يتحرك اللعب أقوى للأمام.

بالإضافة إلى ذلك ، خرجت من مقاعد البدلاء في خسارة يوم الخميس ضد الشرر وأطلق النار بشكل سيء (2 مقابل 12 من الميدان) ، لكن الصدأ كان متوقعًا.

أتوقع أداءً أكثر تقليدية من تشكيلة البداية.

تستضيف Sun The Golden State Valkyries يوم الأحد ، حيث يستضعف 6.5 نقطة من المنزل مع ما مجموعه 156.5 نقطة.

تعد Valkyries واحدة من أفضل القصص في الدوري ، حيث تجاوز فريق التوسع بالفعل إجمالي فوزه ويتنافس حاليًا على مباراة فاصلة.

ومع ذلك ، فقد خسروا هداف كايلا ثورنتون الرئيسي لهذا الموسم بسبب إصابة في الركبة ، وعلى الرغم من أنهم فازوا وغطوا أول مباراة لهم بدونها ، أتوقع الانحدار قريبًا.

أيضا ، Golden State هي نخبة 14-9 ATS ، لكنها أفضل بكثير في المنزل وكخضع.

إن دور الطريق المفضل بدون لاعب أفضل هو أمر مختلف كثيرًا.

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أخيرًا ، فازت Valkyries بفوزها العاطفي في المنزل يوم الجمعة أثناء اللعب بدون ثورنتون لأول مرة.

الآن ، يلعب فريق الساحل الغربي هذا في وقت مبكر يوم الأحد بعد 36 ساعة فقط.

لدي سجل 57-47-1 ATS في هذا القسم الرياضي بعد أن تمثل مسرحيتي التالية هو Sun +6.5 نقطة ضد Golden State (-110 ، Fanduel Sportsbook).

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Doug Kezirian هو مساهم في نيويورك بوست ولديه أكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنة ، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل للمراهنة. إنه أيضًا الشخصية النادرة التي وثقت نجاحًا-المركز الرابع عشر في عام 2023 حول مليون و Las Vegas SuperContest (37 ألف دولار) ، واثنان من أفضل 10 في عام 2022 في وليام هيل كلية كرة القدم (58 ألف دولار) وأحصل أيضًا على عناوين الصحف بفوزه 297 ألف دولار على مسودة 2021 من اتحاد كرة القدم الأميركي.