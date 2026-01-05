يختبر آرون رودجرز كل المشاعر في الفوز الدراماتيكي الذي حققه ستيلرز

مر آرون رودجرز بكل المشاعر الممكنة في طريق عودته إلى التصفيات للمرة الأولى منذ موسم 2021-22، عندما كان لا يزال مع باكرز.

تمكن ستيلرز من انتزاع بطولة آسيا الشمالية والمكان في التصفيات بطريقة دراماتيكية حيث أهدر هدفًا ميدانيًا من 44 ياردة بواسطة لاعب الركل رافينز تايلر لوب مع انتهاء الوقت ليضمن فوزًا 26-24 على بالتيمور.

وقال رودجرز لشبكة إن بي سي بعد الفوز: “إنه أمر عاطفي للغاية، بصراحة”. “لقد كان عامًا رائعًا. أنا ممتن لهؤلاء الرجال ومتحمس للذهاب إلى التصفيات للمرة الأولى منذ فترة طويلة.”

مر رودجرز بكل ذلك ، وشاهد بحزن على وجهه بينما اصطف فريق Ravens لما كان ينبغي أن يكون ركلة سهلة للفوز بالمباراة وقبل أن يقود ستيلرز إلى أسفل الملعب في ست مباريات 1:25 ليسجل الضوء الأخضر تمريرة لمس 26 ياردة إلى كالفين أوستن الثاني.

وقبل ذلك، شوهد رودجرز وهو يصرخ على هامش فريق ستيلرز أثناء تعامله مع مشكلة في نظام الاتصالات في خوذته، مما جعل من الصعب عليه سماع اسم المسرحية.

في النهاية، تمكن رودجرز من رفع ذراعيه انتصارًا قبل أن يخرج من الملعب بابتسامة على وجهه بينما صوره بث شبكة إن بي سي وهو يسير عبر النفق إلى غرفة خلع الملابس، مبتهجًا من الأذن إلى الأذن.

وسيقوم رودجرز، 42 عامًا، بأول ظهور له في مباراة فاصلة منذ موسم 2021-22 مع باكرز.

لقد كان فارقًا صارخًا عما كان عليه قبل بضع دقائق عندما كان يراقب من الخط الجانبي بينما كان لامار جاكسون يقود فريق رافينز إلى أسفل الملعب في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

لقد سقط على المقعد وهو ينظر.

وقال رودجرز وهو يضحك عند مناقشة تلك اللحظة: “لقد كان الأمر سيئًا. إنه أسوأ جزء في هذه اللعبة”. “أفضل أن تكون الكرة في يدي. لم نجعل الأمر سهلاً على أنفسنا معظم فترات العام. … في الهجوم، لم نتعامل مع عملنا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني، خرجنا بتركيز مختلف. عندما كان علينا الحصول على نقاط، هبطنا وسجلنا”.

أنهى رودجرز المباراة بـ 31 إكمالًا لمسافة 294 ياردة وتمريرة هبوط في الفوز الدراماتيكي.

سيواجه ستيلرز الآن فريق تكساس في جولة Wild Card يوم الاثنين الساعة 8:15 مساءً