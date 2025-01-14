يخجل كارل أنتوني تاونز من إصابة الإبهام في قلق نيكس المحتمل

لعب كارل أنتوني تاونز بخجل عندما تم الضغط عليه بشأن الإصابة التي تعرض لها في إبهامه، وكرر أربع مرات في غرفة خلع الملابس بعد المباراة، “هذا ما هو عليه”، ويده مدسوسة في جيبه.

وقال المركز: “الأمر بهذه البساطة”.

ومع ذلك، كان من الواضح أن تاونز كان منزعجًا من الكثير من خسارة يوم الاثنين أمام بيستونز بعد أن ضرب يده في النصف الأول من المباراة على اللوحة الخلفية أثناء القيادة.

وكانت اثنتين من تسديداته اللاحقة بعيدة المنال، لكن تاونز تمكن من تسجيل 26 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

في وقت ما في أواخر الربع الثالث، تم تمرير تاونز أثناء القيادة وركض نحو الحشد وأمسك بيده من الألم.

ورفض الكشف عما إذا كانت هناك أشعة سينية وأعطى المدرب توم ثيبودو تحديثه المعتاد “لم أتحدث إلى الطبيب بعد”.

قال تاونز عن بيستونز: “لقد أطلقوا النار عندما اضطروا إلى ذلك”. “يمكننا الجلوس هنا والتحدث عن كل الأشياء التي كان بإمكاننا القيام بها. نحن فقط لم نفعل ذلك. لقد كلفنا ذلك في النهاية.”

وغاب تاونز عن ثلاث مباريات هذا الموسم، بما في ذلك مباراة الأسبوع الماضي بسبب آلام في الركبة.

للمرة الثانية هذا الموسم، انتقد تيبودو نيكس بسبب جداله مع الحكام وفشله في الدفاع بسبب ذلك.

“لا يمكنك تقديم شكوى إذا شعرت أنهم فاتتهم مكالمة. قال تيبودو: “إذا ركضت للخلف وتحدثت إلى مسؤول، فقد تحصل على ثلاث نقاط (على الطرف الآخر)”، مضيفًا: “إنه موسم طويل. لا أحد مثالي. أيها المسؤولون، إنها مهمة صعبة. صعبة للغاية. هناك مشاعر في اللعبة، وهناك إحباط، ولكن عليك أيضًا أن تفهم وتيرة اللعبة. لا يمكنك تحمل الشكوى. يمكنك توضيح نقطة على كرة ميتة للمسؤول. عادةً ما يكونون جيدين جدًا في ذلك، ولكن إذا كنت تفعل ذلك عندما تكون الكرة حية، فأنت الآن في وضع غير مؤات على الطرف الآخر، تصبح خمسة على أربعة وتصبح 3 مفتوحة أو رمية ركنية، و ثم في النهاية، ربما تكون مباراة استحواذ واحدة. لديك اثنين أو ثلاثة من هؤلاء في المباراة، وهذا يمكن أن يكون الفارق في الفوز والخسارة.