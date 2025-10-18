يخسره مذيع راديو كليفلاند بعد اختراق جو فلاكو بنغلس

تعرض مذيع راديو كليفلاند توني ريزو لحادث يوم الجمعة.

بعد الأداء الرائع الذي قدمه جو فلاكو في بدايته الثانية مع فريق البنغالز ضد آرون رودجرز وستيلرز في ما اعتبره الكثيرون Unc Bowl يوم الخميس، لم يستطع ريزو ببساطة تحمل الأمر بعد الآن، متسائلًا عن سبب قيام مدير فريق Browns Andrew Berry بالتداول مع لاعب الوسط البالغ من العمر 40 عامًا.

“كيف يمكنك أن تفعل ذلك يا أندرو؟” صرخ ريزو فوق الميكروفون أثناء “عرض توني ريزو”. “كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ لماذا شعرت بالحاجة إلى مقايضة هذا الرجل بخصم من الدرجة الأولى لاختيار مسودة في الجولة الخامسة؟ جريمة قابلة للإطلاق. أريد أن أعرف كم من الوقت سيشاهد المالك هذا الهراء؟ “

واصل ريزو – الذي ظل صوته أعلى مع استمراره – قوله إن المشجعين سئموا من تصرفات مالك كليفلاند، جيمي هاسلام.

“لقد حصل المشجعون على ذلك، نحن نستحق الأفضل،” صرخ ريزو عندما بدأ صوته يتكسر. “أنت فقط قلق بشأن ملعبك أكثر من قلقك بشأن فريق كرة القدم الخاص بك، هذا هو التصور يا جيمي. أنت تسمح لهؤلاء الأشخاص بالقيام بذلك.

“لديك أسوأ هجوم في الدوري. لقد أفسد جنرال موتورز هذا الشيء الوسطي كما لم أره من قبل – في حياتي لم أر شيئًا كهذا من قبل. كان بإمكان الأطفال الذين يلعبون مادن القيام بعمل أفضل … لقد أصبح هذا الامتياز مزحة.”

تأتي تعليقات ريزو اللاذعة بعد أن رمى فلاكو مسافة 342 ياردة وثلاثة هبوط في فوز فريق بنغلس 33-31 على بيتسبرغ ليلة الخميس.

تم تداول Flacco إلى Cincinnati في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن وضع فريق Browns لاعب QB المخضرم على مقاعد البدلاء للمبتدئ Dillon Gabriel في الأسبوع السابق.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

كان Flacco باهتًا خلال بداياته الأربع مع كليفلاند هذا الموسم، حيث قام بستة اعتراضات لمرتين فقط بينما حقق 815 ياردة.

<br />

يحمل فريق Browns الرقم القياسي 1-5 وخسر مبارياته الثلاث الماضية حيث يحتل المركز الأخير في شمال آسيا.