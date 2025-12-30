يخسر الكباش أمام الصقور بعد توقف استدعاء تداخل تمريرة مشكوك فيه في القيادة الأخيرة

خسر فريق رامز أمام الصقور بعد ثوانٍ فقط من إصرار جو باك وواحد آخر على الأقل في برنامج “Monday Night Football” على أن الحكام أضاعوا ركلة جزاء رئيسية في الجولة الأخيرة من المباراة.

مع بقاء 16 ثانية على نهاية الربع الرابع من ميل طريق لوس أنجلوس مع أتلانتا في ملعب مرسيدس بنز، أرسل ماثيو ستافورد كرة عميقة من خط 35 ياردة الخاص به وصولاً إلى توتو أتويل عند 15 للصقور في محاولة لتحقيق نصر غير محتمل من الخلف.

لكن كرة القدم ارتطمت بيدي المتلقي وسقطت غير مكتملة. ولكن قبل أن يعود ستافورد إلى مركز الوسط لينهي الثواني العشر الأخيرة من المباراة، ألقى باك وخبير القواعد راسل يورك نظرة أخرى على المسرحية، وكان الاثنان مصممين على إلقاء العلم على ظهير الصقور دي ألفورد.

قال يورك وهو يشاهد الإعادة: “إنه يمسك بذراعه للأسفل”. “أعتقد أن هذا هو التدخل في التمرير.”

وأضاف باك: “لقد كان ممسكًا بذراع توتو أتويل”. “لا يوجد اتصال.”

عندما تساءل المعلق الملون تروي أيكمان عن خلاف ذلك، ضاعف يورك موقفه.

قال يورك: “قد يكون الأمر صعبًا للغاية في الوقت الفعلي لأنك تراهم يتقاتلون فيما بينهم”. “إنه خطأ، على أية حال.”

لا يزال ستافورد ورامز على وشك الوصول إلى وضع يسمح لهم بربط المباراة في المسرحية التالية، عندما بدا أن المتلقي الواسع بوكا ناكوا قام بإصطياد معجزة بيد واحدة لمسافة 30 ياردة على الخط الجانبي.

ومع ذلك، بعد المراجعة، تم الحكم بأن Nacua لم يلتقط التمريرة. وخسر رامز بنتيجة 27-24.

أدت الخسارة إلى انخفاض لوس أنجلوس إلى 11-5، وربما قللت من فرص أفضل لاعب في ستافورد أيضًا، حيث ألقى المتصل المخضرم ثلاثة اعتراضات في الخسارة، بما في ذلك واحدة تم إرجاعها للهبوط.

سيلعب فريق رامز يوم الأحد المقبل مقابل الكاردينالز قبل أن يتوجهوا إلى فترة ما بعد الموسم كبطاقة جامحة. وفي الوقت نفسه، سيختتم فريق الصقور الذي تم إقصاؤه من التصفيات موسمه بمباراة على أرضه ضد نيو أورليانز.