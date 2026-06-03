يخسر باتريوتس 15 مليون دولار مع وكيل مجاني لجوليان هيل لهذا الموسم

بعد يومين من التداول لصالح AJ Brown، قد يبحث فريق New England Patriots عن لاعب آخر.

وضع باتريوتس نهاية ضيقة لجوليان هيل في الاحتياط المصاب يوم الاثنين بعد إصابة في الركبة في تدريب طوعي خارج الموسم مما أدى إلى خروج فريق ميامي دولفين السابق لهذا العام.

“جوليان لن يكون قادرًا على اللعب هذا الموسم، بكل وضوح وبساطة. مدمر. فظيع. لقد استمتعت حقًا بالشخص وأريد أن يكون موجودًا هنا قدر الإمكان. قال مايك فرابيل، مدرب باتريوتس: “لن يكون قادرًا على اللعب هذا الموسم”.

انضم هيل إلى نيو إنجلاند في مارس، ووقع عقدًا مدته ثلاث سنوات بقيمة 15 مليون دولار.

وقال فرابيل: “هذا أمر مخيب للآمال بسبب التأثير الذي أحدثه في فترة قصيرة من الوقت مع زملائه في الفريق، وبسبب شخصيته والطريقة التي تدرب بها”. “نريد أن يكون جوليان جزءًا منا قدر الإمكان، لكنه لن يفعل ذلك على أرض الملعب هذا العام.”

قضى الطرف الضيق المواسم الثلاثة الأخيرة مع فريق Dolphins بعد أن جعل الفريق وكيلًا حرًا غير مصاغ في عام 2023.

في 45 مباراة، سجل هيل 288 ياردة في 33 حفل استقبال.

تم إحضار Hill إلى نيو إنجلاند لملء دور أوستن هوبر كنسخة احتياطية لهنتر هنري. كان هوبر، الذي غادر بصفقة مدتها عام واحد مع أتلانتا فالكونز، قد أقام 21 حفل استقبال لمسافة 263 ياردة الموسم الماضي.

إذا لم يتمكن باتريوتس من استبدال هيل، فسيتعين عليهم الاعتماد أكثر على هنري المخضرم الذي يبلغ من العمر تسع سنوات. لعب لاعب أركنساس رازورباك السابق في كل مباراة بالموسم العادي في عام 2025 ووضع 768 ياردة وسبعة هبوط.

انضم هنري إلى فريق باتريوتس في عام 2021 بعد أن أمضى أربع سنوات مع فريق لوس أنجلوس شارجرز. احتلت ساحته المهنية البالغة 5295 ياردة المرتبة الخامسة بين النهايات الضيقة النشطة.

تعني إصابة هيل أيضًا دورًا أكبر للاعب نوتردام الصاعد إيلي راريدون. كان اختيار مسودة الجولة الثالثة يحتوي على 32 حفل استقبال لمسافة 623 ياردة وثلاثة هبوط في الموسم الماضي للأيرلنديين.

لقد عانى راريدون من مشاكل الإصابة، حيث يعاني بالفعل من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.