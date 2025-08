يخسر فريق New Jersey LLWS أمام كونيتيكت بسبب شريحة غير قانونية

خسر فريق New Jersey Little League بسبب قاعدة ليست في البطولات الكبرى.

خلال الجولة الأولى من سلسلة مترو Little League World Series يوم السبت في بريستول ، كونيتيكت ، خسر جاكسون هولبروك من نيو جيرسي 2-1 أمام فيرفيلد الوطني في ولاية كونيتيكت-مع انتهاء النهائي من شريحة غير قانونية.

بعد ما كان يمكن أن يكون سباق اللعبة في الجزء السفلي من الشوط السابع ، تم استبعاد لاعب جاكسون هولبروك بسبب انزلاقه إلى القاعدة الثانية.

وفقًا لكتاب قواعد Little League الرسمي ، لا يُسمح إلا بالشرائح المطلقة عند الانزلاق إلى قاعدة.

“إليكم هذا الشريحة الأولى ، لا يُسمح لك بالذهاب أولاً إلى قاعدة الأمام” ، أشار كشك البث. “يُسمح لك بالقيام بالعودة إلى قاعدة ، لكن لا يمكنك فعل ذلك لهذه القاعدة إلى الأمام.”

أشار اللاعبون في فيرفيلد الوطني إلى الشريحة غير القانونية إلى الحكام وتم استدعاء لاعب جاكسون هولبروك في النهاية بعد المراجعة.

وقال لوكا بيليجريني لاعب فيرفيلد لوكا بيليجريني لـ CT Insider بعد المباراة: “كنت أعلم أنه لا يستطيع أن ينزلق أولاً”.

ظلت فيرفيلد الوطنية غير مهزومة طوال هذا الصيف ، لكن هذه اللعبة كانت واحدة من أصعب مبارياتها حتى الآن ، وفقًا للمدير براين بالازولو.

قال بالازولو: “وضعت نيو جيرسي واحدة من القتال”. “كانت تلك معركة بطولة. آمل أن يكون كل شخص هنا يتمتع بها أفضل بكثير مما فعلت لأنني أعتقد أنني فقدت بضع سنوات من حياتي على ذلك.”

وتأتي هذه اللعبة بعد أيام قليلة من جدل شمل فريق New Jersey Little League آخر ، حيث تم تعليق ماركو روكو من Haddonfield Little League في البداية من بطولة بطولة الولاية لتقلب الخفافيش بعد الجولة على أرضه.

قام روكو ووالده ، جو ، بتعليق المحكمة ، حيث قضى قاضٍ بأنه يُسمح له باللعب في بطولة البطولة ، حيث خسر هادونفيلد أمام إلمورا 14-10 في الدور نصف النهائي.

كان ليتل رابطة “بخيبة أمل شديدة” مع حكم القاضي ، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة.

“Little League International Enternational ، وسوف تتمسك ، قرار قاضي قاضي قسم مقاطعة غلوستر في ولاية نيو جيرسي بالسماح لاعب هاددونفيلد (نيوجيرسي) ليتل دوري بالمشاركة في بطولة ولاية نيو جيرسي في دوري ليتل بيسبول نيو جيرسي وما بعده بعد القمح الناجم عن سلوك غير الرياضي في الأسبوع الماضي ،” قرأ البيان.

“بينما نستمر في اتباع أي أوامر تحكمها محكمة القانون ، فإن Little League تشعر بخيبة أمل شديدة من أن الوقت والطاقة والانتباه قد تم تحويلهم بعيدًا عن المتطوعين والمجتمعات التي تخلق تجارب إيجابية لجميع اللاعبين والأسر في جميع أنحاء البطولة الدولية. يثق بها الآباء والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

“نتوقع أن يدعم جميع اللاعبين والمدربين والموظفين هذه القيم في جميع الأوقات.”