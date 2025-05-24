يخسر Mets تحديًا على لعب Tag-Up الغريب الذي أربك الجميع

حسنًا ، هذا شيء لا تراه كل يوم.

خسر فريق Mets تحديًا على قاعدة تركت معظم الفريق مرتبكًا خلال الشوط الثالث من مباراة ليلة الجمعة ضد المتهربين.

اصطدمت لاعبو فريق Mets خوان سوتو وتيرون تايلور في الوسط الأيمن لالتقاط الكرة التي ضربها Mookie Betts ، حيث كانت الكرة ترعى لفترة وجيزة من قفازاتهما قبل أن يقوم تايلور في النهاية باللعب على اليد العارية.

على الرغم من مغادرته قبل أن يتم تأمين الكرة بالكامل ، إلا أن Michael Conforto كان في نهاية المطاف ، وقد تم الحكم في نهاية المطاف لأن الكرة تم لمسها لأول مرة قبل القبض عليها.

وفقًا لقواعد MLB الرسمية ، يُسمح للعداء بوضع علامة على القاعدة التالية بمجرد لمس الكرة من قبل لاعب ، وبما أن Conforto انتظر حتى اتصلت تايلور وسوتو بالكرة ، فقد تم استدعاؤه آمنًا بعد المراجعة بعد تحدي Mets غير المنعش.

لقد فاجأ اللاعبون في الملعب من القاعدة غير المعروفة ، حيث أظهر فرانسيسكو ليندور إعتقاء مشوشًا يطلب من الحكايات في الميدان من أجل الوضوح في المسرحية.

حتى أن كونفورتو فوجئت بمجرد سماع الحكم من الحكام.

لم يعرف مذيعو Apple TV+ Wayne Randazzo و Dontrelle Willis القاعدة ، حيث حاول الزوجان قصارى جهدهما لشرح ما حدث.

“تتعلم شيئًا جديدًا كل يوم ، واين” ، قال ويليس ، وهو إبريق سابق من نجومه ، لشريكه البث.

ثم انضم Brian Gorman الحكم السابق MLB إلى البث لتوضيح المسرحية.

وقال جورمان: “السبب وراء هذا اللمس ، على عكس عندما يمسك الكرة في النهاية ، هو أن لاعب كرة قدم يمكنه في الواقع أن يلتزم الكرة طوال الطريق وليس تهديد الرجل من التقدم”. “بمجرد أن تصل الكرة إلى القفاز ، يمكنه الإقلاع”.

فقط واحد من الخليط بعد المسرحية المربكة ، تأخرت اللعبة بسبب المطر.