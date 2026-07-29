يخشى القديسون النجم الدفاعي الذي خسره بريان بريسي لهذا الموسم

يبدو أن موسم التدخل الدفاعي للقديسين بريان بريسي قد انتهى قبل أن يبدأ.

أفاد إيان رابوبورت من NFL Network يوم الأربعاء أنه يُعتقد أن Bresee يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وسيتطلب منه التغيب عن موسم 2026 NFL بأكمله.

الاختبارات الطبية مستمرة.

لم يكن من الواضح على الفور متى تعرض بريسي للإصابة المدمرة وذكرت صحيفة The Times-Picayune/The New Orleans Advocate أنه لم يكن في الملعب خلال فترة 11 مقابل 11 الأخيرة للقديسين.

تم أخذها في الجولة الأولى من 2023 NFL Draft، بدأ Bresee 10 مباريات على الأقل في كل من الموسمين السابقين لنيو أورلينز ولديه 14.5 كيسًا في 49 مباراة مهنية مع المنظمة.

أمامه سنتان متبقيتان على عقده الحالي، والذي يتضمن خيار السنة الخامسة الذي اختاره القديسون لعام 2027.

إذا كان الوضع خطيراً كما يُخشى، فإنه سيفتح الباب أمام فيرنون بروتون وكريستن ميلر للقيام بدور أكبر.