يستطيع تايجر وودز إضافة عملية جراحية أخرى إلى قائمة إجراءاته الطويلة.

وأعلن وودز (49 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي أنه خضع لعملية جراحية لاستبدال القرص القطني يوم الجمعة.

“بعد أن شعرت بالألم وعدم القدرة على الحركة في ظهري، تشاورت مع الأطباء والجراحين لإجراء الاختبارات”، نشر وودز على موقع X حول الجراحة التي أجريت في مستشفى الجراحة الخاصة في نيويورك. “أظهرت عمليات الفحص أن لدي قرصًا منهارًا في L4/5، وشظايا من القرص وقناة شوكية معرضة للخطر.

“اخترت استبدال القرص بالأمس، وأنا أعلم بالفعل أنني اتخذت قرارًا جيدًا من أجل صحتي وظهري.”

ولا يزال الجدول الزمني لعودته غير واضح.

لقد غاب وودز بالفعل عن جولة PGA هذا العام بعد تعافيه من تمزق في وتر العرقوب، والذي عانى منه في مارس الماضي.

يبدو من المحتمل أن يغيب وودز عن حدث مؤسسته، The Hero World Challenge، وبطولة PNC في ديسمبر. لم يتنافس منذ المجلس الوطني الفلسطيني العام الماضي.

تعد عملية أسفل الظهر التي أجراها وودز هي الأحدث من بين سبع عمليات جراحية أجراها لاعب الجولف الأسطوري على ظهره.

جاءت آخر عملية جراحية للفائز بالبطولة الكبرى 15 مرة في سبتمبر 2024 لإصلاح اصطدام العصب في أسفل ظهره.

بين عامي 2014 و2017، خضع وودز لأربع عمليات جراحية في الظهر، وثلاث عمليات لاستئصال القرص المجهري، إلى جانب جراحة دمج العمود الفقري في أبريل 2017، وهي خطوة كان من الممكن أن تنهي مسيرته المهنية للفائز بالماجستير خمس مرات.

بعد غيابه عن عامي 2016 و2017 تقريبًا، فاز وودز ببطولة الجولة في عام 2018 وحصل على فوزه الخامس في بطولة الماسترز في الربيع التالي.

ومع ذلك، منذ ذلك الحين، يكافح وودز للبقاء في المسار الصحيح بسبب إصابات مختلفة، بما في ذلك الكسور المفتوحة في عظام الساق والشظية التي تعرض لها في حادث سيارة عام 2021 والذي كاد أن يؤدي إلى بتر ساقه اليمنى.