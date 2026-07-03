يخطط ريك بيتينو “بالتأكيد” لتكريم صديقه الراحل كيني كلاين

يخطط ريك بيتينو لتكريم صديقه المقرب كيني كلاين الموسم المقبل.

سيترك بيتينو المقعد المجاور له – الذي كان كلاين يجلس فيه تقليديًا على طاولة الهدافين – شاغرًا أثناء المباريات. وردا على سؤال حول ارتداء الفريق لرقعة تذكارية، قال بيتينو إنه لم يتحدث بعد مع أي شخص من المدرسة حول هذا الموضوع.

وقال بيتينو: “سنقوم بالتأكيد بفعل شيء ما”.

تعرض كلاين البالغ من العمر 66 عامًا لحادثة مأساوية أثناء تناول العشاء في 11 يونيو ولم يستعد وعيه أبدًا. توفي في 25 يونيو.

لقد أمضى العامين الماضيين في العمل في قسم المعلومات الرياضية في Red Storm بعد مسيرة مهنية طويلة كمدير للمعلومات الرياضية في لويزفيل.

تم إدخال كلاين في قاعة مشاهير مديري المعلومات الرياضية بالكلية الأمريكية في عام 2015، وبعد ذلك بعامين أصبح عضوًا في قاعة مشاهير كنتاكي الرياضية. في عام 2012، حصل على جائزة كاثا كوين، التي قدمتها رابطة كتاب كرة السلة الأمريكية، لتقديم خدمة متميزة لوسائل الإعلام التي تغطي كرة السلة الجامعية.

ألقى بيتينو تأبينًا مؤثرًا في جنازة كلاين يوم الاثنين.

وقال بيتينو: “كانت لدي أشياء أخرى أردت أن أقولها، ولم أتمكن من تجاوزها”.

وأضاف لاحقًا: “الآن، في كل يوم يمر، لم تفقد صديقًا عظيمًا فحسب، بل أضاف الكثير إلى سانت جون. ستكون خسارة كبيرة، شخصيًا بالنسبة لي ومهنيًا لسانت جون”.

في الأسبوع الماضي، تم اختيار ثلاثة لاعبين في سانت جون لأول مرة في العصر الحديث لمشروع الدوري الاميركي للمحترفين. حصل زوبي إيجيوفور على المركز 23 في الترتيب العام من قبل هوكس، بينما ديلون ميتشل ذهب إلى المركز 40 أمام فريق سلتكس وبرايس هوبكنز تم اختيار المركز 49 من قبل ناجتس.

قال بيتينو: “لقد كنت سعيدًا، خاصة مع تجنيد برايس”. “لم نكن نعلم أنه سيتم تجنيده، ولم نكن متأكدين من زوبي في الجولة الأولى. كان هناك الكثير من علامات الاستفهام، ولكن تبين أن الأمر كان رائعًا.”

بائعو عزية سينضم إلى هذا الثلاثي في ​​الدوري الصيفي للرابطة الوطنية لكرة السلة، ويوقع اتفاقًا مع نيكس للعب في لاس فيغاس مع حامل اللقب.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات الكاملة للفريق الأسبوع المقبل. تواجد العديد من اللاعبين في الحرم الجامعي للمشاركة في التدريبات الفردية. بقية الفريق يصل في نهاية هذا الاسبوع.