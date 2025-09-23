يخطط رينجرز لمنح جووسو بارسيسين فرصة لحل مشكلة الخط الثالث

لقد كافح رينجرز لإنشاء سطر ثالث مع أي نوع من الهوية لبعض الوقت ، لكن المدرب الجديد مايك سوليفان لديه فكرة واضحة عما يريد.

تحسبا ل Mika Zibanejad بدء الموسم على الجناح الأيمن من JT Miller في المراكز الستة الأولى ، يحتاج Blueshirts إلى شخص ما لتولي دور مركز الخط الثالث وترسيخ وحدة يمكن الاعتماد عليها يمكن أن تحتفظ بها على جانبي الصولجان.

وقال سوليفان إنه يتصور جووسو بارسينين الحصول على فرصة “مهمة” للفوز بالوظيفة بعد أن وقع الفنلندي البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا لمدة عامين مع رينجرز هذا الصيف.

وقال رئيس مقاعد البدلاء الجديد في بداية المعسكر التدريبي: “أعتقد أن السطر الثالث لديه القدرة على إنشاء هوية بين فريقنا حيث يمكننا الاعتماد على هذا الخط من أجل اللعب الضميري”. “وما أعنيه ذلك هو ، هل يمكنهم الحصول على منطقة دفاعية من السطر العلوي لفريق آخر؟ إذا خسروا السحب ، فهل يمكن أن يكونوا موثوقين وجديرين بالثقة للدفاع عن الجهد والحد من جريمة خصمنا؟ هل لديهم القدرة على دفع الصولجان إلى أسفل الجليد وخلق زخماً والسيطرة على الأراضي بالنسبة لنا حتى نتمكن من إعداد رجالنا المهملات في المنطقة الهائلة؟