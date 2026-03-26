يخوض فريق تانكينغ نتس معركة لكنه يسقط أمام واريورز متكبداً الخسارة التاسعة على التوالي

سان فرانسيسكو – سجل غوي سانتوس أعلى مستوى له في مسيرته 31 نقطة، وسجل درايموند جرين رميتين حرتين قبل 6.9 ثانية من النهاية، ليتغلب غولدن ستايت واريورز على نتس 109-106، الأربعاء، ليضمن مكانا للعب.

وسجل براندين بودزيمسكي 22 نقطة وست متابعات وخمس تمريرات حاسمة لفريق ووريورز (35-38)، الذي فاز بأول مباراة له في تشيس سنتر منذ عودته من رحلة برية مرهقة 2-4.

وأضاف كريستابس بورزينجيس 17 نقطة وأضاف دي أنتوني ميلتون 14 نقطة، بما في ذلك رميتان حرتان في الثواني الأخيرة، ليتغلب غولدن ستيت على بروكلين في سان فرانسيسكو للمرة الأولى منذ 16 ديسمبر 2023.

وسجل زيير ويليامز 19 نقطة لصالح نتس الذي خسر تسع مباريات متتالية. وأضاف جالين ويلسون 15 نقطة من مقاعد البدلاء بينما سجل بن ساراف 14 نقطة وسبع متابعات.

كانت عملية البيع في Chase Center هي عملية البيع رقم 600 على التوالي لفريق Warriors، وهي سادس أطول خط في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين.

وتصدر فريق نتس، الذي سيواجه ليبرون جيمس وليكرز مساء الجمعة، معظم فترات المباراة، متخلفًا في الشوط الرابع ثم اهتز خلال الدقائق الـ 12 الأخيرة.

أطلق بروكلين 8 مقابل 20 (2 مقابل 9 خلف القوس) على الامتداد.

ورغم غياب نجمه المصاب ستيفن كاري، أجرى فريق ووريورز 15 دورانًا في أول ربعين وواجهوا صعوبة في إدارة هجومهم بثبات كبير.

كما بدأ فريق نتس بداية بطيئة وأهدر 10 من أول 15 تسديدة قبل أن يقوم ويليامز بالإحماء.

هاجم اختيار المسودة السابق في الجولة الأولى مرارًا وتكرارًا من خلال الطلاء وسجل 11 نقطة لمساعدة بروكلين في التقدم 58-50 في نهاية الشوط الأول.

وتقدم غولدن ستيت 63-62 في منتصف الشوط الثالث قبل أن يسجل باول رميات ثلاثية متتالية ليضع بروكلين على الطريق الصحيح.