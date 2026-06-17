يدافع ريان طومسون من Diamondbacks عن جدل آية الكتاب المقدس بين رماة العمالقة

أصبح مخفف Diamondbacks Ryan Thompson واحدًا من أحدث الأصوات التي شاركت في الجدل المتزايد المحيط باستجابة العمالقة ودوري البيسبول الرئيسي للاعبين الذين يعرضون آيات الكتاب المقدس خلال Pride Night.

بدأ النقاش بعد أن كتب رماة العمالقة Landen Roupp وJT Brubaker وRyan Walker “Gen 9:12-16” على قبعات Pride Night التي تحمل طابع قوس قزح خلال مباراة الأسبوع الماضي ضد الأشبال. يشير مقطع الكتاب المقدس إلى عهد الله مع نوح ويصف قوس قزح كعلامة على هذا الوعد.

أصدر MLB لاحقًا تحذيرات للاعبين، على الرغم من تأكيد الدوري أن التحذيرات لا تتعلق بالرسالة الدينية نفسها.

وقال MLB في بيان: “لكي نكون واضحين، هذا التحذير الشفهي الروتيني … ليس له أي علاقة على الإطلاق بمحتوى الرسالة”. وأشار الدوري إلى أن اللوائح الموحدة تحظر على اللاعبين كتابة أي رسائل على الملابس أو المعدات، وقالت إنه تم إصدار تحذيرات مماثلة سابقًا لعبارات مثل “أبي” و”عيد أم سعيد”.

طومسون، وهو مسيحي متدين ناقش علانية الدور الذي يلعبه الإيمان في حياته وقيادة النادي، دافع عن رماة العمالقة وقاوم الانتقادات الموجهة إلى روب.

وقال طومسون لقناة FOX 10 Phoenix: “أعتقد أن هناك نظرة سلبية تجاه هذه الأشياء”. “كتب لاندن روب بيتًا شعريًا على قبعته يعني أنه مناهض لشيء ما. وهذا يعني أنه مؤيد لشيء ما.”

جادل طومسون بأن رسالة روب كانت تعبيرًا عن معتقداته المسيحية وليست بيانًا ضد مجتمع LGBTQ+.

وقال طومسون: “لا يوجد شيء سلبي، ولا شيء مناهض”. “كل شيء إيجابي. مثل هذا ما يعنيه قوس قزح بالنسبة لي. “

تتوافق التعليقات مع نهج طومسون العام تجاه الإيمان.

في وقت سابق من هذا الموسم، تحدث عن استخدام معتقداته المسيحية لدعم زملائه في الفريق خلال الصراعات داخل وخارج الملعب، قائلًا إنه يريد من اللاعبين أن يعرفوا أن قيمتهم تمتد إلى ما هو أبعد من أداء لعبة البيسبول.

كان طومسون أيضًا صريحًا سياسيًا. في وقت سابق من هذا العام، حضر حدث Turning Point USA وشارك الصور مع الرئيس دونالد ترامب، واصفًا ذلك بأنه “شرف لا يصدق” ووصف ترامب بأنه “أعظم رئيس في حياتنا”.

أثار جدل العمالقة أيضًا ردود فعل من المحافظين البارزين. طالب السيناتور جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميسوري) بإجابات من مفوض MLB روب مانفريد، متسائلًا عما إذا كانت الرابطة تطبق سياساتها بشكل متسق عندما يتعلق الأمر بالتعبير الديني.

شكك نائب الرئيس جيه دي فانس في استمرار الدوري في مبادرات شهر الفخر والأحداث التي تحمل عنوان LGBTQ في ضوء انتخاب ترامب.

تعهد الممثل الكوميدي روب شنايدر بدفع أي غرامات مستقبلية مفروضة على اللاعبين الذين يرتدون آيات الكتاب المقدس على زيهم الرسمي.

مع استمرار الجدل حول حادثة ليلة فخر العمالقة، تضيف تعليقات طومسون منظورًا آخر للاعب إلى القصة التي توسعت إلى ما هو أبعد من لعبة البيسبول.