يدافع مارك دي روزا من الولايات المتحدة الأمريكية عن وظيفته وسط انتقادات متزايدة من مجلس الملاكمة العالمي

يريد مدير فريق الولايات المتحدة الأمريكية، مارك ديروزا، وضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالانتقادات التي تلقاها خلال بطولة البيسبول الكلاسيكية العالمية لهذا العام.

خلال مقابلة داخل اللعبة في منتصف فوز فريق الولايات المتحدة الأمريكية 5-3 في ربع النهائي على كندا يوم الجمعة، سُئل DeRosa عن رد الفعل السلبي الذي تلقاه من المشجعين بسبب بعض قراراته في البطولة، وكانت إجابته بسيطة.

قال ديروزا في بث على قناة فوكس فيما يتعلق بكيفية تعامله مع قيادة الولايات المتحدة: “لدي شغف لا يموت تجاه هذا الأمر وإيمان لا يموت بكل شخص في هذه القائمة”.

“لا أعتقد أن هناك A وB، فكلهم A.”

تأتي تعليقات DeRosa بعد أن ارتكب قائد فريق الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأخطاء الفادحة خلال WBC لهذا العام، بما في ذلك عندما ادعى أن فريقه قد حصل بالفعل على مكان في ربع النهائي على الرغم من أن الأمر لم يكن كذلك.

وقال ديروزا خلال ظهوره على شبكة MLB Network يوم الثلاثاء: “أحترم إيطاليا. إنه أمر غريب، نريد الفوز بهذه المباراة على الرغم من تأهلنا إلى الدور ربع النهائي لأن المكسيك تلعب مع إيطاليا بالفعل (الأربعاء)”. “لذا، فإن الطريقة التي يرتب بها الجدول الزمني، هذه مباراة مهمة بالنسبة لنا.”

أجرى DeRosa بعد ذلك بعض التغييرات في التشكيلة قبل المباراة النهائية لفريق الولايات المتحدة الأمريكية في البلياردو ضد إيطاليا، قائلًا في نفس المقابلة إنه يريد إبعاد بعض اللاعبين عن أقدامهم.

ثم تعرض فريقه للخسارة بنتيجة 8-6 أمام الإيطاليين، مما وضع فريق الولايات المتحدة الأمريكية في خطر الإقصاء من البطولة.

بعد تلك المباراة، ادعى DeRosa أنه أخطأ في التعبير وكان على علم بموقف فريق الولايات المتحدة الأمريكية في لعب البلياردو.

قال: “لقد أخطأت في الكلام”. “لقد كنت في “Hot Stove” مع اثنين من رفاقي اليوم وأخطأت في قراءة الحسابات تمامًا. كنا نعلم أن المكسيك ستلعب مع إيطاليا وستجري جميع الأرقام إذا خسرنا الليلة مع السماح بالجري والجري والخروج”.

“لذا، لقد أخطأت في التعبير.”

سيلعب فريق الولايات المتحدة الأمريكية الآن مع جمهورية الدومينيكان في الدور نصف النهائي.