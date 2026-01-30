يدحض جون جرودن التقرير الذي يفيد بأن جيتس تواصل معه للانضمام إلى طاقم العمل

نفى جون جرودن تقريرًا يفيد بأن جيتس قد تواصلوا معه بشأن الانضمام إلى طاقم المدرب آرون جلين للموسم المقبل.

Gruden، الذي لم يدرب في اتحاد كرة القدم الأميركي منذ عام 2021، عندما استقال من منصبه كمدرب رئيسي لفريق Raiders، كان يعمل في Barstool Sports وقد أعرب في مناسبات عديدة عن رغبته في تدريب كرة القدم مرة أخرى.

ومع ذلك، ظهر Gruden في 95.3 WDAE في تامبا، فلوريدا، وأغلق فعليًا الشائعات عنه وعن الطائرات.

وقال غرودن: “هناك الكثير من التقارير التي لن نتطرق إليها. وكما تعلمون، هناك الكثير من الشائعات الغبية”. “بعض هذه التقارير سخيفة. دعنا نقول فقط أنه لم يكن هناك أي شيء من الطائرات، وأتمنى لهم التوفيق في بحثهم عن منسق هجوم جديد.”

ذكرت صحيفة أثليتيك يوم الثلاثاء أن جانج جرين تواصل مع المدرب بشأن الانضمام إلى طاقم العمل، على الرغم من أنه لم يتم تحديد الدور الذي سيلعبه مع جيتس.

على الرغم من أن جرودن لم يتناول التقرير عندما صدر لأول مرة، إلا أن رئيسه في Barstool Sports، ديف بورتنوي، سارع إلى التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر بورتنوي: “عروض العمل الأكثر إهانة على الإطلاق”.

لم يكن Gruden مدربًا رئيسيًا لاتحاد كرة القدم الأميركي منذ وقته مع فريق Raiders. استقال من منصبه بعد نشر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها خلال فترة عمله كمحلل لـ ESPN بواسطة صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، والتي تظهر أن جرودن يستخدم لغة عنصرية ومتحيزة جنسيًا ومعادية للمثليين في رسائل إلى بروس ألين، الذي شغل منصب المدير العام لواشنطن في ذلك الوقت.

ظل Gruden متواجدًا في لعبة كرة القدم، حيث عمل كمستشار لفريق Saints في عام 2023 ومستشارًا لامتياز الدوري الأوروبي لكرة القدم Milano Seamen في عام 2024. وقد كان جزءًا من Barstool Sports مؤخرًا.

قاد Gruden القراصنة إلى لقب Super Bowl ليتوج موسم 2002. على مدى 15 موسمًا مع Bucs وRaiders – الأخير على مدار فترتين منفصلتين، قام بتجميع رقم قياسي للموسم العادي بلغ 117-112 و5-4 علامة ما بعد الموسم.

ظهر اسم غرودن في مطحنة شائعات التدريب في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لم يقامر أي فريق عليه حتى الآن.