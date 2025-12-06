يدخل يانكيز الاجتماعات الشتوية مع وجود فجوات ملحوظة لملء الأسئلة المتعلقة بالميزانية

سيطر خوان سوتو على اللقاءين الشتويين الأخيرين لفريق يانكيز، بدءًا من تجارة 2023 التي جلبته من سان دييغو إلى حرب المزايدة مع ميتس قبل عام.

لا توجد جائزة نهائية في هذا الموسم، ولا يوجد هدف كبير سيهز الرياضة بأكملها، كما فعل سوتو.

بدلاً من ذلك، عندما تبدأ الاجتماعات يوم الأحد في أورلاندو بولاية فلوريدا، سيركز فريق يانكيز على اللاعب الذي كان جزءًا أساسيًا من خطتهم البديلة قبل عام، وهو كودي بيلينجر، الذي أصبح الآن وكيلًا حرًا يأملون في الاحتفاظ به – إلا إذا اختاروا كايل تاكر الأصغر سنًا والأكثر تكلفة.

إنه مشهد مختلف عن العام الماضي، عندما كان الكثير من رجال الأعمال في الرياضة ينتظرون قرار سوتو.