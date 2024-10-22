يدرك جالين برونسون بشكل مؤلم الهدف النهائي لنيكس

في المواسم التي لا تنتهي بلقب، تقليد جالين برونسون هو الجلوس في الأخطاء. يمتص مشاعر الفشل، ويعيد اللحظات التي أدت إليها.

تصبح الذكريات رادعًا أو دافعًا، اعتمادًا على كيفية تفسير علم النفس الرياضي.

على سبيل المثال، بصفته مبتدئًا في مدرسة ستيفنسون الثانوية خارج شيكاغو، خسر برونسون في نصف نهائي الولاية وتم تصويره بعد الهزيمة، وهي صورة للدمار.

من الصعب أن نتخيل أن برونسون كان بإمكانه اللعب بشكل أفضل في تلك المباراة، فقد سجل 56 نقطة من أصل 68 نقطة لفريقه.

لكن برونسون جعل تلك الصورة خلفية لهاتفه طوال العام الدراسي، بمثابة تذكير يومي بهذا الشعور. ثم فاز بالبطولة وهو كبير.

بالمثل، قبل عام مضى، تأثر برونسون بسبب دورانه في مباراة الإقصاء السادسة من نصف نهائي مؤتمر 2023 ضد فريق هيت.

وعلى حد تعبير برونسون: “لقد اتخذت قرارًا سيئًا وكان علي أن أتعايش معه طوال الصيف. … تلك اللحظة تزحف مرة أخرى إلى عقلك.

فهل كان هناك شيء ما في الموسم الماضي كان بمثابة ذاكرته المؤلمة؟

قال برونسون: “هناك الكثير من الأشياء، نعم”.

أدرجهم حارس النقطة.

قال برونسون: “اللعبة الثالثة، في إنديانا”. “أعتقد أن هذه كانت فرصة ضائعة من جانبنا.”

كان برونسون يعاني من آلام في القدم وخرج OG Anunoby بسبب شد في أوتار الركبة، لكن حظي نيكس بفرصة الفوز قبل أندرو نيمبارد 3 مؤشرات قبل 16 ثانية من نهاية المباراة.

وتابع برونسون: “ثم في المباراة الرابعة، لم نحضر”.

تم تفجير نيكس بفارق 32 نقطة في المباراة الرابعة، مذبحة عيد الأم. تم إقصائهم في سبع مباريات، حيث أصيب برونسون بكسر في يده في المباراة النهائية.

واختتم برونسون كلامه قائلاً: “لم تكن الطريقة التي أنهينا بها هذه السلسلة مثالية، فقد فازوا بأربعة من أصل خمسة”. “لذلك هذا شيء فكرت فيه. من الواضح أن يدي مكسورة. عندما لا تفوز، تفكر فيما فعلته لتخسر.

وبعد خمسة أشهر، بدأ برونسون ونيكس عملية تطهير الأخطاء.

كما كان المنافس الافتتاحي ليلة الثلاثاء، فريق سلتكس، بمثابة الدافع بعد فوزه بالبطولة بفضل جناحين متعددي الاستخدامات ونظام هجوم خماسي.

ولم يكن من قبيل الصدفة أن أنشأ نيكس جناحين متعددي الاستخدامات – أو جي أنونوبي وميكال بريدجز – واستحوذ على كارل أنتوني تاونز لمساحة الأرضية.

وقال برونسون: “عندما يفوز فريق بالبطولة، يقوم الجميع بتحليل كيف فعلوا ذلك وما هو طاقمهم وما هو مخططهم وكل شيء”. “لذا، لا أريد أن أتحدث عن بقية الدوري، لكن الكثير من الناس رأوا مدى نجاح (سيلتكس) في هجومهم وخمسة أهداف ومخططاتهم وأي شيء آخر. ولذلك، قد لا تكون نسخة كربونية، ولكن الجميع سيرغب في التكيف مع الطرق الجديدة لكرة السلة في كل مرة يفوز فيها شخص ما بهذه الطريقة.

وبعبارة أخرى، كان جزء من موسم العطلات في نيويورك، وبرونسون، على وجه الخصوص، يحتضن الأسباب الكامنة وراء نجاح بوسطن ويفكر في إخفاقاته.

وقال برونسون: “نعم، لدينا القدرة على القيام بأشياء عظيمة، ولكن أمامنا طريق طويل لنقطعه، ولا يمكننا أن نكون راضين عن أنفسنا”. “لا يمكننا الاستماع إلى أي شيء يقوله الناس، أو مدى اعتقادنا بأننا جيدون أو أي شيء آخر، فهذا لا يعني شيئًا بالنسبة لنا. علينا أن نواصل العمل.”