يدعم لاعب NFL “Thursday Night Football” ويختار وأفضل الرهانات

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الأسلحة الهجومية للأسود مليئة بالنجوم كما هي.

ربما يكون ديفيد مونتغمري وجهمير جيبس ​​أفضل ثنائي في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

عدد قليل من أجهزة الاستقبال الواسعة يمكنها فعل كل ما يستطيع Amon Ra St. Brown أن يفعله، ويمثل جيمسون ويليامز تهديدًا عميقًا ممتازًا من الخارج.

على الرغم من أنه يمر بعام سيء، إلا أن سام لابورتا يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أكثر اللاعبين موهبة في الدوري.

أضاف لاعب أقل شهرة بُعدًا آخر إلى ترسانة جاريد جوف وبن جونسون هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم بسبب إصابات مدمرة: المتلقي الواسع تيم باتريك.

احتمالات باكرز مقابل الأسود

فريق الانتشار خط المال المجموع باكرز +3.5 (-115) +155 o51.5 (-110) الأسود -3.5 (-105) -190 u51.5 (-110) الصعاب عبر BetMGM

يبدو أن باتريك البالغ من العمر 31 عامًا، والذي عانى من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي قبل موسم 2022 وتمزق في العرقوب قبل الموسم الماضي، يلعب دورًا أكبر وأكبر مع ديترويت مع استمرار الموسم.

لديه ما لا يقل عن 26 ياردة وثلاثة أهداف في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة، بما في ذلك 103 ياردة خلال آخر مسابقتين له.

لكن استخدام باتريك يمتد إلى أبعد من ذلك.

بعد حصوله على ما لا يزيد عن 12 ياردة في أول مباراتين له مع الأسود، حصل على أكثر من 23.5 ياردة في ستة من آخر تسع مباريات له.

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يبدو أن فيغاس لم تستوعب دور باتريك المتزايد في هجوم ديترويت الهجومي، حيث ربط ساحات الاستلام الخاصة به عند 23.5 في معركة NFC North يوم الخميس مع باكرز.

يتوقع Oddsmakers ركلات الترجيح أيضًا – إجمالي 51.5 نقطة لمسابقة يوم الخميس هو الأعلى في الأسبوع 14.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

يجب أن يقوم جاريد جوف وجوردان لوف برمي الكرة في حدود ملعب فورد فيلد المريح.

راهن على باتريك للمشاركة في المرح.

المسرحية: تيم باتريك أكثر من 31.5 ياردة (-110، FanDuel)

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ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الألعاب الرياضية. إنه على دراية بشكل خاص بالثلاثة الكبار – MLB، وNFL، وNBA.