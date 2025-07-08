يدعو ترينيتي رودمان مذيعي ويمبلدون على ذكر دينيس رودمان

حصلت ترينيتي رودمان على بعض الأشياء من صدرها حول الاهتمام الذي تلقته أثناء دعم صديقه بن شيلتون في ويمبلدون.

أوضحت نجمة USWNT ، التي كانت في لندن أثناء إعادة تأهيل إصابة في الظهر ، أنها لا تريد مناقشة حياتها الشخصية في البطولات الاربع الكبرى ، والتي جاءت بعد أن رفعت مذيع ESPN والدها ، أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين دينيس رودمان ، خلال مباراة شيلتون في الجولة الرابعة يوم الاثنين.

“بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون … اسمي ليس تيفاني” ، كتب رودمان في قصة Instagram يوم الاثنين ، مضيفًا أن البكاء يضحك الرموز التعبيرية.

“أيضًا ، بالنسبة لمباريات بن ، فإنه لديه عائلته هناك كنظام دعم له ، والذي يتضمن والده … لم يكن والدي حتى في حياتي لا داعي لإحضاره خلال مبارياته عندما لا أريد حتى أن يتحدث عنه أثناءي. إنه لحظة هو وأحبائه. شكرًا لك.”

وخلصت إلى المنشور مع إبهام الرموز التعبيرية.

قال رودمان ، الذي تم إيقافه عن والدها ، على البودكاست “اتصل بأبيها” في ديسمبر الماضي إنه أب غائب ومدمن على الكحول.

تلقى رودمان الكثير من الوقت التلفزيوني وسط شيلتون في ويمبلدون.

في يوم الاثنين ، تم ذكر مهاجم واشنطن سبيريت في البث خلال فوز شيلتون في الجولة الرابعة على لورينزو سونيغو الإيطالية.

وقال المذيع في الوقت الذي استولت فيه كاميراس على شقيقة رودمان وشيلتون ، التي أصبحت نجمًا رائعًا في البطولة: “صديقة بن شيلتون ، لاعبة كرة القدم العظيمة في حد ذاتها ، ابنة نجم كرة السلة السابق دينيس رودمان”.

بالإضافة إلى ترينيتي ، فإن دينيس رودمان هي أيضًا أب لأخها ، دينيس رودمان جونيور ، الذي يشاركه مع ميشيل موير السابق.

قالت رودمان إنها فقدت الأمل في المصالحة مع والدها بعد أن لم تسمع منه بعد ظهور مفاجأة في مباراة فاصلة NWSL لـ The Spirit في نوفمبر 2021.

وقالت لمضيف أليكس كوبر: “لقد فقدت الأمل في استعادته على الإطلاق ، وأجيب على الهاتف الآن لكي يكون ضميري مثله ،” لقد احتاج إلى سماع صوتي “قبل حدوث أي شيء”. “لهذا السبب أجيب على الهاتف ، وليس بالنسبة لي. إنه ليس أبًا ربما بالدم ولكن لا شيء آخر.”

هزم شيلتون سونيغو في جولة 16 لإنشاء صدام ربع النهائي مع جانيك آثم المصنفة.

تقاعد غريغور ديميتروف من بلغاريا في المجموعة الثالثة بسبب الخاطئ يوم الاثنين لعضلة صدرية مصابة بعد أن أخذ أول مجموعتين من نجم التنس الإيطالي.

قال الخاطئ ، الذي أصيب كوعه الأيمن في وقت سابق من المباراة ، إنه سيكون لديه تصوير بالرنين المغناطيسي يوم الثلاثاء “لمعرفة ما إذا كان هناك شيء خطير” ، مضيفًا في الإيطالية أن “هناك بعض القلق”.

من المحتمل أن يجلس رودمان مع عائلة شيلتون خلال مباراته في الدور ربع النهائي ضد الخاطئ يوم الأربعاء.