يدعو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لوكيرستي كوفنتري حماية ألعاب القوى للسيدات خلال موجة الرياضي العابرة العالمية

عالجت كيرستي كوفنتري ، الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الدولية (IOC) ، موضوع الرياضيين المتحولين جنسياً الذين يتنافسون في رياضات النساء في أول مؤتمر صحفي رسمي لها منذ توليه يوم الخميس ، وقال إن هناك “دعمًا هائلاً” من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية للولاية لحماية الفئة الإناث.

وقال كوفنتري: “نحن نفهم أنه ستكون هناك اختلافات اعتمادًا على الرياضة … لكن من الواضح جدًا من الأعضاء أنه يتعين علينا حماية فئة الإناث ، أولاً وقبل كل شيء لضمان الإنصاف”.

“لكننا بحاجة إلى القيام بذلك بنهج علمي وإدراج الاتحادات الدولية الذين قاموا بالفعل بالكثير من العمل في هذا المجال.”

وأضاف الرئيس الجديد أن هناك دعمًا “بالإجماع” للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تعديل السياسة ، واقترح أن اللجنة الأولمبية الدولية قد تستلهم من سياسة ألعاب القوى العالمية ، والتي تقيد الذكور البيولوجية من التنافس في رياضات المرأة إذا كان هؤلاء الذكور قد مروا بالرجو الذكور.

وقالت: “لقد كان من الواضح جدًا من العضوية أن المناقشة حول هذا الأمر يجب أن تتم مع الأبحاث الطبية والعلمية في جوهرها ، لذلك نحن ننظر إلى الحقائق والفروق الدقيقة وإدراج الاتحادات الدولية التي قامت بالكثير من هذا العمل … مع وجود مقعد على الطاولة ومشاركتنا لأن كل رياضة مختلفة”.

“لكن شعرت بالإجماع إلى حد كبير أن اللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تلعب دورًا رائدًا في الجمع بين الجميع لمحاولة العثور على إجماع واسع.”

ومع ذلك ، قال كوفنتري أيضًا أن أي تغييرات لن تؤدي على الأرجح إلى تغيير نتائج المسابقات السابقة بأثر رجعي والتي تضمنت الرياضيين مع أسئلة الأهلية بين الجنسين. تضمنت أولمبياد باريس 2024 فوز اثنين من الملاكمين بالذهب في مسابقة المرأة ، على الرغم من اختبارات الأهلية بين الجنسين في السابق للمسابقات الدولية.

وقال كوفنتري: “لن نفعل أي شيء بأثر رجعي. سوف نتطلع إلى الأمام. من الأعضاء (ذلك) كان” ما الذي نتعلمه من الماضي ، وكيف سنستفيد من ذلك ونتحرك إلى الأمام إلى المستقبل؟ ”

في العام الماضي ، أصدرت الأمم المتحدة نتائج الدراسة التي تقول إن ما يقرب من 900 من الإناث البيولوجيات قد انخفضت من المنصة لأنهم تعرضوا للضرب من قبل الرياضيين المتحولين جنسياً.

وقالت الدراسة ، التي تحمل عنوان “العنف ضد النساء والفتيات في الرياضة” ، إن أكثر من 600 رياضي لم يتمكنوا من الميدالية في أكثر من 400 مسابقة في 29 رياضة مختلفة ، بلغ مجموعها أكثر من 890 ميدالية ، وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها حتى 30 مارس.

وقال التقرير: “لقد أدى استبدال فئة الرياضة النسائية بفئة مختلطة الجنس إلى عدد متزايد من الرياضات اللائي يخسرن الفرص ، بما في ذلك الميداليات ، عند التنافس ضد الذكور”.