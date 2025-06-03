يدعو ميتس روني موريسيو بعد بدء القاصرين الساخنين

رياضة
يدعو ميتس روني موريسيو بعد بدء القاصرين الساخنين

روني موريسيو أعادها إلى الشركات الكبرى.

وأكد جويل شيرمان أن جويل شيرمان هو بوست أن جويل شيرمان يتم الترويج له يوم الثلاثاء الذي سيتم ترقيته يوم الثلاثاء وسوف ينضم إلى الفريق في لوس أنجلوس في المباراة الثانية لمجموعة أربع مباريات مع المتهربين.

في حين أن الخطوة المقابلة لم تكن معروفة بعد ، بدا أن مارك فينتوس قام بتعديل أوتار الركبة خلال الشوط العاشر للفوز 4-3 يوم الاثنين.

قام موريسيو ، 24 عامًا ، بتمزيق دوري أبطال آسيا في عام 2013 ولم يظهر في مباراة رئيسية أو في الدوري الصغرى.

لقد كان يتصاعد بشكل جيد في القصر هذا العام ، حيث نشر .892 OPS و .323 في المتوسط ​​أثناء قضاء الوقت في جميع المستويات الثلاثة.

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المكّي ساهل

المكّي ساهل

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