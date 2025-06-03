يدعو ميتس روني موريسيو بعد بدء القاصرين الساخنين

روني موريسيو أعادها إلى الشركات الكبرى.

وأكد جويل شيرمان أن جويل شيرمان هو بوست أن جويل شيرمان يتم الترويج له يوم الثلاثاء الذي سيتم ترقيته يوم الثلاثاء وسوف ينضم إلى الفريق في لوس أنجلوس في المباراة الثانية لمجموعة أربع مباريات مع المتهربين.

في حين أن الخطوة المقابلة لم تكن معروفة بعد ، بدا أن مارك فينتوس قام بتعديل أوتار الركبة خلال الشوط العاشر للفوز 4-3 يوم الاثنين.

قام موريسيو ، 24 عامًا ، بتمزيق دوري أبطال آسيا في عام 2013 ولم يظهر في مباراة رئيسية أو في الدوري الصغرى.

استكشف المزيد وضع مارك فينتوس في الهواء بعد الخروج بسبب إصابة أوتار الركبة في Mets Scare

لم يعد بول بلاكبيرن هو إبريق Mets المنسي بعد بيان المتهربين بصوت عال

METS ينجو من المراوغات المحمومة في وقت متأخر لفتح سلسلة مع فوز 10 في المركز 10



لقد كان يتصاعد بشكل جيد في القصر هذا العام ، حيث نشر .892 OPS و .323 في المتوسط ​​أثناء قضاء الوقت في جميع المستويات الثلاثة.

تحقق مرة أخرى لمعرفة المزيد عن هذه القصة النامية