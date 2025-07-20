اعترف مالك متجر في نيويورك بيدس بشراء وبيع المواد الفاخرة المسروقة خلال حلقة السطو على مستوى البلاد ، والتي شملت تلك التي تم التقاطها العام الماضي من منزل لاعب فريق بنجالز جو بورو.

أقر ديميتري نزشينسكي ، 43 عامًا ، يوم الجمعة بالذنب لتهمة التآمر لتلقي الممتلكات المسروقة – بما في ذلك الساعات باهظة الثمن والمجوهرات وحقائب اليد – في محكمة فيدرالية في بروكلين ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

كان Burrow من بين العديد من الرياضيين البارزين الذين تم استهداف منازلهم وسرقهم بما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه طواقم سرقة أمريكا الجنوبية.

كان لاعب الوسط في سينسيناتي يلعب لعبة طريق في دالاس في ديسمبر عندما تم أخذ ما يقدر بنحو 300000 دولار من العناصر من منزله في أوهايو.

وضحية زملاء الرؤساء باتريك ماهومز وترافيس كيلسي ، ونجوم الدوري الاميركي للمحترفين لوكا دوناتش ومايك كونلي ، ضحية في طفح السطو.

تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال واتهامهم في فبراير / شباط من قبل هيئة محلفين كبرى فيدرالية في سينسيناتي ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في أوهايو ، بسبب عمليات السطو المتعددة ، بما في ذلك منزل بورو.

لم يتم تحديد موعد لإصدار الحكم ، لكن Nezhinskiy يواجه سجنًا بحد أقصى خمس سنوات واستعادة ما يقرب من 2.5 مليون دولار.

وقال قاضي المقاطعة وليام ف. كونتز إن المقيم القانوني في نيو جيرسي يواجه الترحيل إلى بلد جورجيا.

وقالت جيسيكا تيش ، مفوضة شرطة مدينة نيويورك ، يوم الجمعة في بيان “هذا المدعى عليه يدير خط أنابيب في السوق السوداء ، حيث اشترى السلع الفاخرة المسروقة من أطقم السرقة المنظمة التي تستهدف المنازل والشركات”. “لقد كانت عملية متعمدة ساعدت اللصوص المهنية على الفريسة الأبرياء.”

خوان فيلار ، وهو من سكان كوينز البالغ من العمر 48 عامًا والذي كان يدير متجر البيدق مع Nezhinskiy ، أقر في السابق بأنه مذنب في يونيو بنفس التهمة ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان “لأكثر من خمس سنوات ، أنشأ ديميتري نزهينسكي طلبًا على البضائع المسروقة ، مما سمح لمجموعات سرقة أمريكا الجنوبية بالاستفادة من عمليات السطو المتكررة”. “أدت مشترياته إلى تموج من الإجرام التي تستهدف المساكن والشركات في جميع أنحاء البلاد.”

لم يتم توجيه الاتهام إلى Nezhinskiy و Villar فيما يتعلق بالسرقة ، ولكن في عمليات البحث عن متجر البيدق ووحدات التخزين المملوكة لشركة Nezhinskiy في نيو جيرسي ، وجدت شرطة التذكارات الرياضية والأعمال الفنية وغيرها من البضائع الفاخرة التي يشتبه في أنها سارقة في السرقة.

كما كشفوا عن أدوات الطاقة “بما يتوافق مع تلك الشائعة الاستخدام في عمليات السطو وفتح الخزائن” ، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.

خلال الموسم الحالي من سلسلة Netflix “قورتربك” ، اعترف بورو بأنه ألغى مؤخرًا شراء نسخة طبق الأصل “Batmobile” بعد غزو المنزل.

“أنا فقط أشعر بعدم الارتياح” ، قال بورو. “حياتي عامة للغاية. هذا يأتي مع الوظيفة ، ولكن هناك أجزاء معينة من حياتك لك. منزلك هو واحد من هؤلاء.”