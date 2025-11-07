يدعي الأمير هاري أنه كان “تحت الإكراه” في جدل قبعة دودجرز

قال الأمير هاري إن لديه عدة أسباب لارتداء قبعة دودجرز أثناء حضوره المباراة الرابعة من بطولة العالم بين لوس أنجلوس وتورونتو بلو جايز، واصفًا الأمر بـ “بوابة القبعة”.

وخلال ظهوره على قناة CTV News يوم الخميس، اعتذر دوق ساسكس، الذي يتولى العرش، عن ارتداء القبعة، حيث أشار الكثيرون إلى أنه لا يزال مرتبطًا بالنظام الملكي في كندا.

وقال هاري الذي حضر الخريف الكلاسيكي مع زوجته ميغان ماركل: “أولاً، أود أن أعتذر لكندا لارتدائها. ثانياً، كنت تحت الإكراه”.

“لم يكن هناك الكثير من الخيارات. لقد تمت دعوتي إلى صندوق لوس أنجلوس دودجرز من قبل المالك نفسه، (مارك والتر) لذلك كنت أفعل ما اعتقدت أنه الشيء المهذب الذي يجب القيام به. لكنني سأرتدي (قبعة بلو جايز) من الآن فصاعدًا للتأكد من أنني لن أرتكب المزيد من هذه الأخطاء.”

ميغان، 44 عامًا، من مواليد كاليفورنيا، ويتشاركون منزلًا في منطقة مونتيسيتو في سانتا باربرا مع طفليهما، الأمير آرتشي، 6 سنوات، والأميرة ليليبيت، 4 سنوات.

ومضى هاري، 41 عامًا، إلى الإشارة إلى أنه ارتدى القبعة لإخفاء تساقط شعره عن الأضواء في ملعب دودجر.

“الجزء الآخر من هذا هو… عندما تفتقد الكثير من الشعر في الأعلى وتجلس تحت الأضواء الكاشفة، عليك أن تأخذ أي قبعة متاحة”، قال قبل أن يشاركه ولائه لفريق بلو جايز.

“لذا، في المباراة 5، والمباراة 6، والمباراة 7، كنت بلو جايز طوال الوقت. والآن بعد أن اعترفت بذلك، سيكون من الصعب جدًا بالنسبة لي العودة إلى لوس أنجلوس.

قال: “لا، أنا آسف جدًا للجمهور الكندي. شعرت بالحزن الشديد لخسارة بلو جايز، لكن اذهبوا يا جايز”.

وشوهد هاري وميغان، اللذان كانا يرتديان قبعة لوس أنجلوس الزرقاء المطابقة، وهما يهتفان في صور من المباراة الرابعة.

ولم يُشاهد وهو يرتدي القبعة في مقطع فيديو للزوجين وهما يسيران إلى جناحهما في ملعب دودجر.

وانتقل هاري وميغان إلى كاليفورنيا بعد تنحيهما عن أدوارهما في العائلة المالكة في عام 2020.

<br />

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام هاري برحلة منفردة إلى كندا لحضور عدد كبير من الفعاليات لإحياء ذكرى يوم الذكرى في تورونتو، على غرار يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، والذي يتم الاحتفال به في 11 نوفمبر.

أمضى الزوجان الكثير من الوقت في تورونتو في الأيام الأولى من علاقتهما بينما كانت ميغان تصور فيلم “Suits”.

خسر فريق بلو جايز بطولة العالم بطريقة مفجعة بعد تقدمه بنتيجة 3-2 مع انتصارات على ملعب دودجر في المباراة 4 والمباراة 5.

خسرت تورونتو المباراة السابعة أمام جمهور المنزل بعد أن وضعه هوميروس ويل سميث بعيدًا لفريق دودجرز في الشوط الحادي عشر ليحقق النتيجة النهائية 5-4.