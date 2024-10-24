يدعي جيمسون ويليامز من فريق Lions أنه بريء من تعليق PED

ادعى جيمسون ويليامز أنه بريء بعد إيقافه مباراتين لانتهاكه سياسة المواد المعززة للأداء في اتحاد كرة القدم الأميركي.

وكتب ويليامز في بيان يوم الخميس: “تم إخطاري هذا الأسبوع من قبل اتحاد كرة القدم الأميركي بأنه تم إيقافي بسبب انتهاك سياسة المواد المعززة للأداء”. “لقد جاءت الأخبار بمثابة مفاجأة كاملة بالنسبة لي.

“أنا لا أتناول المكملات الغذائية أو الفيتامينات، وأنا شديد الحذر حتى بشأن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. لم يسبق لي أن أخذت شيئًا ما في محاولة للغش أو البحث عن ميزة غير عادلة. أدرك أنني مسؤول عن كل ما يدخل إلى جسدي ويجب أن أتحمل المسؤولية في هذه الحالة.

“ليس لدي سوى الحب والاحترام لهذه اللعبة، وزملائي في الفريق، والمدربين، ومنظمة الأسود ومدينة ديترويت. من المخيب للآمال قبول هذا الإيقاف، وسيؤلمني الابتعاد عن الفريق أثناء استعداداته هذا الأسبوع. لذا، احترامًا لزملائي في الفريق، ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أتحدث فيها عن هذا الأمر.

من غير المعروف ما هي المادة التي أثبتت نتائج اختبار ويليامز أنها إيجابية.

إنه الموسم الثاني على التوالي الذي سيضيع فيه المتلقي على نطاق واسع وقتًا بسبب الإيقاف بعد إيقافه أربع مباريات في عام 2023 لانتهاكه سياسة المقامرة في الدوري من خلال المراهنة على الرياضات الأخرى أثناء تواجده في منشأة الفريق أو الفندق.

في ست مباريات هذا الموسم، حصل ويليامز على 17 نقطة لمسافة 363 ياردة مع ثلاث هبوط.

لن يشارك ويليامز في الملعب ضد فريق Titans and Packers خلال الأسبوعين المقبلين.

سيكون مؤهلاً للعودة في الأسبوع العاشر ضد فريق تكساس.

وقال ويليامز لـ ESPN في وقت سابق من هذا الأسبوع: “أنا في حالة معنوية جيدة وعلى استعداد للعودة إلى إخوتي في أسرع وقت ممكن”.