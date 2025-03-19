يدفع تشارلي بيكر من NCAA إلى إزالة رهانات الدعامة على ألعاب الكلية

كرر رئيس NCAA Charlie Baker القضايا التي أنشأتها المراهنة على ألعاب القوى الجامعية قبل بدء بطولة NCAA.

تحدث بيكر حول هذا الموضوع خلال الجلوس مع “CBS Evening News” التي تم بثها قبل ساعات من بدء المباراة الافتتاحية في أول أربعة من March Madness يوم الثلاثاء.

وقال رئيس NCAA إن أكبر القلق الذي سمعه من الرياضيين الجامعيين قد تجاوز الرهان والجو السام الذي خلقه داخل الأماكن.

يبدأ March Madness وسط تحول كبير في رياضات الكلية: تسوية بقيمة 3 مليارات دولار ، والمدفوعات والمخاوف بشأن المراهنة الرياضية. جلس موريس دوبوا مع رئيس NCAA تشارلي بيكر لمناقشة التغييرات التي تعيد تشكيل اللعبة. pic.twitter.com/o8bfmgix1g – CBS Evening News (cbseveningnews) 18 مارس 2025

ترتبط رهانات الدعائم بالمراهنة التي صنعها مقامر يرتبط مباشرة بإحصائيات لاعب معين.

وصف بيكر التعليقات التي تأتي من المعجبين المتعلقة بهذا النوع من المراهنة الرياضية ، قائلاً إن المشجعين يصرخون على الطلاب الرياضيين.

وقال بيكر: “اجلس خلف مقاعد البدلاء في إحدى بطولات المؤتمر هذه واستمع إلى المراهنات ، الصراخ والصراخ على هؤلاء الأطفال حول أدائهم”. “أنت بحاجة إلى القيام بعمل أفضل. أو الأشياء التي تظهر عبر الإنترنت والتي نتتبعها في بطولاتنا ، والتي هي أكثر شريرًا ووحشيًا من ذلك.

وقال بيكر إن NCAA تحاول حل المشكلة من خلال تشجيع سلطات الألعاب الحكومية على حظر المراهنة على ألعاب القوى في الكلية.

اعتبارًا من عام 2025 ، قامت 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا الشرعية على المراهنة الرياضية ، وتسمح 19 ولاية بوضع رهانات الدعامة على أداء الرياضيين في الكلية.

“إنه وضع سيء” ، قال بيكر.

حاولت NCAA تقليص المضايقات قبل بطولة NCAA مع حملة PSA التي تهدف إلى المراهنات الرياضية لمنعهم من مضايقة اللاعبين.

يتميز جزء من PSA بصوتوي موجه إلى المراهنات الرياضية بلغة قوية للغاية.

وقال الصوت في PSA: “إن الخاسر فقط سيضايق الرياضيين في الكلية بعد فقدان الرهان ، لكن ذلك يحدث كل يوم تقريبًا.

في الأسبوع الماضي ، قام النائب بول تونكو (نيويورك) والسناتور ريتشارد بلومنتال (كونيتيكت) بإعادة تقديم قانون الرهان الآمن في الكونغرس الأمريكي قبل مارس الجنون.

يتضمن جزء من مشروع القانون المقترح حظر رهانات لاعب الكلية والرهان المباشر ، والمعروف باسم المراهنة الحية.

في مؤتمر صحفي حول Capitol Hill ، وصف Tonko مشروع القانون بأنه منتج للحكومة على جميع المستويات فشل “في الانتباه إلى أو فهم تأثير الأضرار المتعلقة بالمقامرة”.

تتوقع جمعية الألعاب الأمريكية أن يتم تقديم 3.1 مليار دولار من الرهان خلال مارس الجنون.

وجدت دراسة أجرتها NCAA من عام 2024 أن واحدة من كل ثلاثة رياضيين جامعيين رفيعي المستوى تعرضوا للمضايقة المتعلقة بالمراهنة الرياضية.