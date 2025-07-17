يدك كدمات ترامب تكمن في قلق الناس على صحته

العديد من الأحداث في الأشهر الأخيرة كانت لديها أشخاص يتساءلون عما إذا كانت صحة الرئيس دونالد ترامب قد تكون في حالة انخفاض. في مارس 2025 ، أفيد أنه كان يجر ساقه اليمنى (لكل معيار عمل). في الآونة الأخيرة ، في نهائي كأس العالم للنادي FIFA في 13 يوليو 2025 ، لاحظ المراقبون أن ترامب بدا أنه تورم كاحلين. ثم ، في 15 يوليو ، كتب The Daily Beast أن الرئيس بدا أنه يعاني من كدمات في الجزء الخلفي من يده اليمنى التي كانت مغطاة بتطبيق شديد المخفي.

في حين لم يتم تقديم أي تفسير رسمي للعديد من أعراض ترامب ، إلا أن السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارولين ليفيت قد عالجت يد الرئيس الكدمات ، مما قدم طمأنة أن زعيم البلاد على ما يرام. أخبرت صحيفة ديلي بيست ، “الرئيس ترامب رجل من الناس ويلتقي بمزيد من الأميركيين ويهز أيديهم يوميًا أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ”. وبحسب ما ورد ، أدلى ليفيت أيضًا بتعليقات مماثلة بعد حادث آخر في فبراير عندما عرض ترامب علامات مماثلة خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومع ذلك ، لا يزال البعض متشككًا ، فهذا أمر بسيط مثل ترامب يضغط على الجسد طوال اليوم أثناء لقائه ويحيي.