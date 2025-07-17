يدك كدمات ترامب تكمن في قلق الناس على صحته

العديد من الأحداث في الأشهر الأخيرة كانت لديها أشخاص يتساءلون عما إذا كانت صحة الرئيس دونالد ترامب قد تكون في حالة انخفاض. في مارس 2025 ، أفيد أنه كان يجر ساقه اليمنى (لكل معيار عمل). في الآونة الأخيرة ، في نهائي كأس العالم للنادي FIFA في 13 يوليو 2025 ، لاحظ المراقبون أن ترامب بدا أنه تورم كاحلين. ثم ، في 15 يوليو ، كتب The Daily Beast أن الرئيس بدا أنه يعاني من كدمات في الجزء الخلفي من يده اليمنى التي كانت مغطاة بتطبيق شديد المخفي.
في حين لم يتم تقديم أي تفسير رسمي للعديد من أعراض ترامب ، إلا أن السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارولين ليفيت قد عالجت يد الرئيس الكدمات ، مما قدم طمأنة أن زعيم البلاد على ما يرام. أخبرت صحيفة ديلي بيست ، “الرئيس ترامب رجل من الناس ويلتقي بمزيد من الأميركيين ويهز أيديهم يوميًا أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ”. وبحسب ما ورد ، أدلى ليفيت أيضًا بتعليقات مماثلة بعد حادث آخر في فبراير عندما عرض ترامب علامات مماثلة خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومع ذلك ، لا يزال البعض متشككًا ، فهذا أمر بسيط مثل ترامب يضغط على الجسد طوال اليوم أثناء لقائه ويحيي.
تفسيرات أخرى محتملة ليد ترامب المصنوعة
لم يبدو أن الطبيب الذي خاطب الكدمات في فبراير مقتنعًا بتفسير ليفيت. وفقًا للدكتور نيل هـ. باتيل في مستشفى بروفيدنس سانت جوزيف ، فمن غير المرجح أن يخلق اهتزاز اليد مثل هذه الكدمة. وقال لصحيفة ديلي ميل: “أرى الكثير من المرضى الذين هم رجال أعمال ، ولم أرهم أبدًا يتصرفون من الكثير من المصافحة”. وأضاف أنه ، في رأيه ، يمكن أن تكون الكدمات نتيجة للإبرة الرابعة.
ومع ذلك ، تلاحظ كلية العظام الأمريكية للأمراض الجلدية أن البالغين الأكبر سناً (بلغ ترامب 79 في 14 يونيو 2025) ، معرضة لما يعرف باسم “Purpura الأكبر”. هذا النوع من الكدمات ، والذي غالبًا ما يتم العثور عليه على ظهور اليدين أو الساعدين ، يحدث عندما تضعف جدران الأوعية الدموية عن طريق التعرض على المدى الطويل لأشعة الشمس. أدوية تخفيف الدم مثل الأسبرين ، والتي من المعروف أن ترامب تضم في نظامه اليومي للنوبة القلبية والوقاية من السكتة الدماغية ، يمكن أن تزيد هذه الحالة (لكل رويترز). سبب محتمل آخر هو استخدام الستيرويد. اعتبارًا من أحدث مادي للرئيس ، كان يستخدم ميميتاسون المخدرات الكورتيكوستيرويد لعلاج الوردية. لذلك ، يمكن أن يكون التفسير بسيطًا مثل حقيقة أنه ، كما كان عمره وبدأ في استخدام بعض الأدوية ، أصبحت أيدي الرئيس أكثر عرضة للكدمات.