يدور مطبخ كورتني كارداشيان حول المشاعر الصناعية: كيفية الحصول على المظهر بميزانية محدودة

حتى لو كنت لا تحاول مواكبة عائلة كارداشيان، فهي عائلة تتمحور حول الأسلوب والديكور والاتجاهات. باعتبارها شخصًا لها علامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة، وحتى خط أزياء، تفهم كورتني كارداشيان التصميم وكيفية جعل المنزل يبدو عصريًا ولكن أيضًا تعيش فيه. في مطبخها، كل شيء يتعلق بالشكل والوظيفة، حيث توفر مساحتها الحديثة أجواء صناعية لما كان يمكن أن يكون أسلوبًا أكثر لبيت المزرعة. والمطبخ ذو الطراز الصناعي هو شيء يمكن لأي شخص القيام به، حتى بميزانية محدودة.

في مطبخها، كما رأينا في أكتوبر 2025 على Homes & Gardens، تمتلك كارداشيان جميع الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى مزيج من المعادن في بقية المساحة، بما في ذلك الخط الخلفي والغطاء فوق منطقة الموقد. يوجد الكثير من الخشب والدفء في المساحة، لكن المعادن تضفي مظهرًا صناعيًا أكثر. تتميز لوحة الألوان بألوان محايدة، بما في ذلك اللون الرمادي والأبيض الفاتح. حتى اللمسات الصغيرة تضيف مظهرًا صناعيًا يلتقي بالمزرعة، بما في ذلك الأضواء الزجاجية المعلقة، والمقاعد المعدنية في الجزيرة، والوعاء الفريد على المنضدة مع الكرات السوداء لإضافة الملمس والاهتمام، وكومة ألواح التقطيع الكلاسيكية على شكل كتلة الجزار.

إذا كنت تحاول تجديد مطبخك، فهناك طرق للقيام بذلك لا تتطلب تجديدًا كاملاً للمطبخ. مستوحاة من مطبخ كارداشيان، يمكنك إضافة قطع إلى الديكور وحتى القيام ببعض المشاريع الصغيرة لتحويل أجواء الغرفة إلى مساحة ذات مظهر صناعي أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بانتقاء أجهزة جديدة لخزائنك وأدراجك أو اختيار عدد قليل من الأدوات المعدنية والخشبية، يمكنك الحصول على المظهر الصناعي بميزانية محدودة.