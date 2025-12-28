يدور مطبخ كورتني كارداشيان حول المشاعر الصناعية: كيفية الحصول على المظهر بميزانية محدودة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
حتى لو كنت لا تحاول مواكبة عائلة كارداشيان، فهي عائلة تتمحور حول الأسلوب والديكور والاتجاهات. باعتبارها شخصًا لها علامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة، وحتى خط أزياء، تفهم كورتني كارداشيان التصميم وكيفية جعل المنزل يبدو عصريًا ولكن أيضًا تعيش فيه. في مطبخها، كل شيء يتعلق بالشكل والوظيفة، حيث توفر مساحتها الحديثة أجواء صناعية لما كان يمكن أن يكون أسلوبًا أكثر لبيت المزرعة. والمطبخ ذو الطراز الصناعي هو شيء يمكن لأي شخص القيام به، حتى بميزانية محدودة.
في مطبخها، كما رأينا في أكتوبر 2025 على Homes & Gardens، تمتلك كارداشيان جميع الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى مزيج من المعادن في بقية المساحة، بما في ذلك الخط الخلفي والغطاء فوق منطقة الموقد. يوجد الكثير من الخشب والدفء في المساحة، لكن المعادن تضفي مظهرًا صناعيًا أكثر. تتميز لوحة الألوان بألوان محايدة، بما في ذلك اللون الرمادي والأبيض الفاتح. حتى اللمسات الصغيرة تضيف مظهرًا صناعيًا يلتقي بالمزرعة، بما في ذلك الأضواء الزجاجية المعلقة، والمقاعد المعدنية في الجزيرة، والوعاء الفريد على المنضدة مع الكرات السوداء لإضافة الملمس والاهتمام، وكومة ألواح التقطيع الكلاسيكية على شكل كتلة الجزار.
إذا كنت تحاول تجديد مطبخك، فهناك طرق للقيام بذلك لا تتطلب تجديدًا كاملاً للمطبخ. مستوحاة من مطبخ كارداشيان، يمكنك إضافة قطع إلى الديكور وحتى القيام ببعض المشاريع الصغيرة لتحويل أجواء الغرفة إلى مساحة ذات مظهر صناعي أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بانتقاء أجهزة جديدة لخزائنك وأدراجك أو اختيار عدد قليل من الأدوات المعدنية والخشبية، يمكنك الحصول على المظهر الصناعي بميزانية محدودة.
أضف أجهزة خزانة جديدة أو أضواء معلقة
إذا كان لديك أجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو حتى خيارًا أنيقًا آخر في مطبخك مثل كورتني كارداشيان، فأنت بالفعل في طريقك إلى مساحة ذات مظهر صناعي. ومع ذلك، هناك طرق أخرى لإضافة اللمسات الصناعية، مثل إضافة أجهزة جديدة إلى الأدراج والخزائن، وتغيير المقاعد في المساحة، وإضافة باكسبلاش جديد، وحتى إضافة قطع أصغر تمنحك نفس المشاعر مثل مطبخ كارداشيان. يمكن أن يمنحك خلط الخشب والمعادن نفس المشاعر الصناعية مع الحفاظ على الميزانية.
بالنسبة للأجهزة، فكر في سحب شريط أسود غير لامع، أو قم بمطابقة أجهزتك بمقابض من الفولاذ المقاوم للصدأ. يمكن أن يكلف استبدال أدوات المطبخ ما لا يقل عن دولار واحد لكل عملية سحب أو مقبض، اعتمادًا على ما تختاره. يعد وجود ألواح التقطيع الخشبية أو لوح التقطيع المعدني، مثل لوح التقطيع Sumzzz Titanium الموجود على أمازون، بالإضافة إلى أدوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المعروضة طريقة أخرى غير مكلفة لإضافة جمالية التصميم بشكل عام.
هناك طرق أخرى لإضفاء الطابع الصناعي على اختيارات التصميم الخاصة بك وهي من خلال الإضاءة والمقاعد وحتى اللون الفعلي للمساحة. يمكن أن تساعد الأضواء المعلقة في تغيير مظهر مطبخك لإضفاء طابع صناعي أكثر عليه، حيث تبلغ تكلفة المعلقات أقل من 10 دولارات لكل منها. إذا كان لديك مساحة للمقاعد، ففكر في إضافة مقاعد معدنية بدون ظهر كما فعلت كارداشيان. يحمل Walmart Mainstays مقاعد بدون ظهر بقاعدة معدنية بسعر أقل من 35 دولارًا لكل منها. يمكن للطلاء أيضًا تغيير مظهر الغرفة. على الرغم من أن كارداشيان تتمتع بجدران بيضاء اللون، إلا أن هناك خيارًا آخر يتمثل في جلب المزيد من اللون الرمادي إلى مساحتك – وهو اللون الآخر البارز في مطبخها.