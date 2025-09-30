يذكر حاخامات مدينة نيويورك اليهود المؤمنين بعدم التخلص من خدمات Yom Kippur لسلسلة Yankees-Red Sox: “سجل اللعبة”

إنه أرجوحة و Mitzvah لعشاق Bronx Bombers.

يحضر الحاخامون الحرارة العالية على العطلات اليهودية العالية ويذكرون العواطف بعدم التخلص من التزاماتهم الدينية بمباراة بطاقة نيويورك يانكيز البرية المتوقعة مع بوسطن ريد سوكس.

تنخفض مباراتان بين الفرق المتنافسة خلال عطلة Yom Kippur التي استمرت 25 ساعة والتي تدعو اليهود إلى الامتناع عن الطعام والشراب والعمل وأي شيء آخر غير حضور خدمات الكنيس للتكفير عن خطاياهم.

هذا يعني عدم تخطي المعبد لكاتدرائية البيسبول في برونكس – أثناء مشاهدة نجم يانكيز ، قد يعني نجم يانكيز آرون القاضي ، أن يهب اليهود الملاحظون على القاضي من نوع مختلف.

وحث الحاخام جوزيف بوتاسنيك ، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الحاخامات في نيويورك وصديق قاعة يانكي في ماريانو ريفيرا ، “سجل اللعبة وانتقل إلى خدمة Yom Kippur. لا تسجل الخدمة وانتقل إلى اللعبة”.

ذكّر مايكل نوسباوم ، وهو عضو في مجلس علاقات المجتمع اليهودي الذي اعتاد على رئاسة فرع كوينز ، المؤمنين بأن Yom Kippur هو “أقدس يوم”.

وقال نوسباوم: “لذلك تفوتك لعبة واحدة. هناك مآسي أكبر في الحياة من فقدان لعبة البيسبول”.

لكن معجب Mets المعاناة ، “إذا كان Mets في التصفيات ، فسأكون منزعجًا”.

لا تمثل سلسلة هذا العام المرة الأولى التي يحصل فيها Yom Kippur على لعبة حيوية ، حيث فقدت إبريق Dodgers Sandy Koufax اللعبة الأولى من بطولة العالم لعام 1965 ضد Minnesota Twins ، وهي لعبة خسرها فريق كاليفورنيا في نهاية المطاف.

وقال الحاخام شلوتشيم تشولي من شاباد ساوث برونكس ، الذي يقع على مرمى ستادي يانكي: “إذا لم يلغيوا اللعبة لساندي كوفاكس على Yom Kippur ، فمن المحتمل أنهم لن يلغوا اللعبة أبدًا على Yom Kippur”.

أشار الحاخام تشولي إلى أن أفراد مجتمعه معتادون على التخلي عن البيسبول المحبوب خلال موسم العطلات.

وقال: “إنهم يعلمون أن جزءًا من كونهم يهوديين يختارون اليهودية والعلاقة مع (الله) على الأنشطة الثقافية والترفيهية المحلية في بعض الأحيان”.

لا يبدو أن لعبة البيسبول الرئيسية في الدوري ممزقة للغاية بشأن جعل معجبيها يختارون بين البيسبول ودينهم ، على الرغم من أنها عدلت في الماضي جداولها لاستيعاب قاعدة المعجبين اليهودية.

في عام 2009 ، تم نقل مباراة فاصلة في Yankees من مباراة مسائية إلى لعبة بعد الظهر حتى يتمكن المشجعون من مشاهدته قبل Sundown.

خرج فريق Bombers منتصر في تلك الليلة واستمروا في فوزهم في بطولة العالم السابع والعشرين – فقد كان ذلك بمثابة آخر مرة فاز فيها Yanks في بطولة العالم.

تم سحق جيم بيرمان ، وهو من محبي ريد سوكس الصارم ، عندما أدرك أن فريقه كان من المقرر أن يلعب دورتين من مبارياته خلال يومك كيبور.

“كيف يمكن أن يفعلوا هذا؟ لم نكن في التصفيات منذ أربع سنوات!” وقال بيرمان ، من ولاية كونيتيكت.

“هذه هي التصفيات. أنا لست” قبعة وردية “، يجب أن أشاهد اللعبة مباشرة!” وتابع ، في إشارة إلى مصطلح عامية لمشجعي Red Sox الذين يتابعون الفريق فقط عندما يكونون على ما يرام.

تراجع بيرمان بأنه على الرغم من شغفه بفريق بوسطن ، إلا أنه كان في تيمبل للخدمة – على الرغم من أنه يخطط لتقديم طلب رسمي بأن ينزلق حاخامه في درجات اللعبة بين القراءات وخطبةه.

وقال إن الخدمة المفقودة على يوم Kippur لا يمكن تصورها بالنسبة للمجتمع اليهودي – ويمكن أن يحقق حظًا سيئًا.

“إنها أقدس ليلة في العام ونحن نذهب أمام الله أن نطلب منه أن يغفر لنا كل تجاوزاتنا على مدار العام الماضي. لذا إذا كنت تعصي الله ، فلن تحصل Red Sox على جرفها فحسب ، بل ستحدث أشياء سيئة.

“لكن كل ما تمزح ، عليك أن تذهب إلى المعبد. إذا كنت تتنفس ، فعليك أن تذهب.”

لم يستجب MLB ولا يانكيز على الفور لطلب المنشور للتعليق.

تقارير إضافية من قبل ريفين فنتون