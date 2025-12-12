يذهب “تود باولز” في حديث صاخب مليء بالألفاظ البذيئة بعد خسارة “القراصنة”.

في سباق ضيق في NFC South، قد تكون أي خسارة ضارة بموسم Buccaneers وآمال التصفيات.

بدت الهزيمة أمام المنافس الصقور يوم الخميس بمثابة ضربة إضافية، ومن المؤكد أن المدرب تود بولز شعر بها بهذه الطريقة.

سقط تامبا باي بنتيجة 29-28 بهدف ميداني في الثانية الأخيرة، وعندما سُئل بولز في مؤتمره الصحفي بعد المباراة عن كيفية مخاطبته لفريقه في غرفة خلع الملابس بعد مباراة كهذه، حرص على القول إنه نقل أن الخسارة كانت “غير مبررة”.

هذا وبعض الكلمات المختارة الأخرى.

أجاب بولز: “إنه أمر لا يغتفر، لا تختلق الأعذار”. عليك أن تهتم بما فيه الكفاية حيث يؤلمك. عليك أن تهتم بما فيه الكفاية حيث يؤلمك. يجب أن يعني الملك شيئًا لك. إنها أكثر من مجرد وظيفة، إنها مصدر رزقك.

“إلى أي مدى تعرف وظيفتك؟ إلى أي مدى يمكنك القيام بعملك؟ لا يمكنك أن تلطف هذا الأمر. لقد كان غير قابل للتبرير، وليس هناك إجابة سخيفة عنه. ليس هناك أي عذر لذلك. هذا ما تخبرهم به في غرفة خلع الملابس – انظر في المرآة اللعينة.”

كانت الخسارة مؤلمة ليس فقط بسبب حقيقة أن القراصنة (7-7) تفوقوا على الصقور 15-8 في الربع الأخير (5-9)، لكن الهزيمة وضعت تامبا باي في المركز الثاني في القسم خلف 7-6 بانثرز، الذين من المقرر أن يلعبوا مع القديسين يوم الأحد.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

رمى قورتربك بيكر مايفيلد مسافة 277 ياردة وهبطتين ، لكن اعتراضه قبل أقل من تسع دقائق متبقية في الربع الرابع أدى إلى هبوط الصقور مما أدى إلى قطع تقدم تامبا باي إلى نقطتين.

توقف القراصنة بعد ست مباريات على حيازتهم التالية وقاموا بالركل. ثم قاد Atlanta QB Kirk Cousins ​​مسافة 45 ياردة، متوجًا بهدف Zane Gonzalez الميداني من 43 ياردة عند البوق.

قال مايفيلد: “نحن غاضبون”. “كنا نتوقع الفوز بتلك المباراة، ونريد الفوز بتلك المباراة، ويجب أن نشعر بالغضب.. إنه ليس خطأ الدفاع، إنه خطأنا – إنه خطأي”.