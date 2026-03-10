يذهب كريس يوبانكس إلى Coco Vandeweghe في مشهد غريب على قناة التنس

تحول مقطع بث روتيني إلى تبادل غريب على الهواء في جناح قناة التنس في إنديان ويلز يوم الاثنين.

سجل المحترفان السابقان كريس يوبانكس وكوكو فانديويغي، جنبًا إلى جنب مع الممثلة الكوميدية هانا بيرنر، اختبار سرعة الإرسال للبث يوم الأحد.

وصلت سرعة Eubanks إلى 103 ميلاً في الساعة، بينما حقق Vandeweghe سرعة 113 ميلاً في الساعة على الرادار. وصل بيرنر إلى ارتفاع يصل إلى 87 ميلاً في الساعة.

تم بث المقطع للمشاهدين يوم الاثنين وتم نقل البث إلى المحللين بعد ذلك حيث تحدى Vandeweghe قدرة Eubanks على سرعة الإرسال، مما أدى إلى لحظة فيروسية.

قال يوبانكس، الذي وصل إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون سابقًا، عبر البث: “هل سيكون هذا شيئًا الآن، كما لو أننا سنواصل قولنا كل أسبوع: أوه، هل يمكنك كسر سرعة 103 ميل في الساعة؟”.

أجاب فانديويغي: “يمكننا العودة اليوم وتجربته”. “سأرتدي هذا الفستان وأنزل بسرعة 115 ميلاً في الساعة. سأستمر في الارتفاع.”

رد يوبانكس، الذي شعر بالإحباط والإحباط، بانتقاد فانديويغي.

وقال “انظر، هذا هو الأمر بيني وبينك يا كوكو. لا أحب الاستمتاع بمسيرتي وإنجازاتي فحسب. أحب التركيز على اللاعبين”. “لا أريد أن أتحدث عن نفسي وماذا فعلت وماذا كان إرسالي.

“أتفهم أننا مختلفون بعض الشيء، أتفهم ذلك. فلنحاول فقط التركيز على اللاعبين. هؤلاء رياضيون من الطراز العالمي، وهذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه التركيز. ليس عليك وأنا نجلس هنا بملابسنا الفاخرة ونحاول اختبار سرعة إرسالنا.”

كانت هناك لحظة لإنهاء المشاجرة على الهواء، لكن فانديويغي لم يستغل الفرصة.

وبدلا من ذلك، أطلقت النار مرة أخرى.

قالت: “حسنًا، الفرق أيضًا بيني وبينك هو أنني أستمر في إعادة إنشاء مهنة جديدة”. “لقد فعلت ذلك بالأمس، ولكن هانا وأنا قضينا وقتًا رائعًا يا كريس. لقد كان انتقامًا لمباراتنا الانتقامية من 14 عامًا وأقل.”

أدار يوبانكس عينيه بشكل ملحوظ عند هذا التعليق.

خلال مقطع الإرسال المسجل مسبقًا، سُئل بيرنر وفانديويغي عن سرعة يوبانكس التي بالكاد تصل إلى 100 ميل في الساعة في إرساله.

قال فانديويغي في ذلك الوقت: “كان الأمر محزنًا”.

وصلت Vandeweghe، 34 عامًا، إلى أعلى مستوى في التصنيف العالمي رقم 9 في عام 2018 ووصلت إلى الدور قبل النهائي في كل من بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2017.

فازت بلقبين في اتحاد لاعبات التنس المحترفات وفازت بلقب الزوجي الرئيسي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2018.

تقاعد مواطن نيويورك في عام 2023 وانتقل بسرعة إلى حجرة البث.

أصبح يوبانكس، الذي وصل إلى أعلى مستوى في مسيرته وهو المركز 29 بعد مسيرته المميزة في ويمبلدون عام 2023، وجهًا جديدًا على الهواء بعد اعتزاله الرياضة في 29 نوفمبر الماضي.

لقد انغمس سابقًا في صناعة الإعلام لتحليل البطولات الكبرى، لكنه الآن سيكون دائمًا على شاشات المشجعين.

وقع Eubanks عقدًا لمدة ثلاث سنوات في فبراير مع قناة التنس، وتمثل Indian Wells أول ظهور له كمعلق ومضيف على الهواء.