يذهب كيث هيرنانديز من سني إلى “TMI” مع محادثة المكبس

سمع المشجعون الذي يربحهم ميتس يوم الخميس على فريق Brewers عن حمام Keith Hernandez في لحظة فرحان في كشك البث Sny.

بدأت المحادثة بقصة بريئة من مراسل Sny Field Steve Gelbs حول كيفية استخدام مدرب Mets Bench John Gibbons لكأس شفط ، يشبه المكبس ، لالتقاط الكرات من الأرض.

“من يعتقد أن مكبس المرحاض الخاص بك سيعمل في لعبة البيسبول؟” سأل غاري كوهين بعد تقرير جيلبس.

سرعان ما تدخل هيرنانديز ، وغير القصة بعيدًا عن ملعب البيسبول وفي حمامه.

أجاب: “كان علي بالفعل استخدام المكبس قبل يومين”.

أجاب كوهين: “لا نريد حقًا أن نسمع عن ذلك يا كيث”.

على الرغم من محاولة الإغلاق من قبل كوهين ، كان من الواضح أن هرنانديز لم يتم مع هذا الموضوع.

“لقد كانت فعالة للغاية” ، صرح هيرنانديز.

بعد بضع ثوان من الضحك من المقصورة ، سأل كوهين هرنانديز سؤالًا أخائيًا واحدًا.

“هل سبق لك أن سمعت التعبير ،” TMI؟ “سأل كوهين.

يشتهر طاقم البث Mets ، الذي يتكون من كوهين ، هيرنانديز ، وبربيل ميت رون دارلينج السابق ، بقدرتهم على إبقاء المشجعين مستمتعين طوال الألعاب ، مع وجود الثلاثي بالفعل بعض اللحظات الكوميدية هذا الموسم.

خلال مباراة ضد روكي في 31 مايو ، كان كوهين يقوم بإعلان قراءة لـ Bluechew ، وهو دواء لخلل وظيفي في الانتصاب ، حيث طلب من المشاهدين “مضغ ذلك والقيام بذلك”.

في الخلط بين البيان ، سأل هيرنانديز كوهين المعنى وراء رسالته بعد توقف محرج.

“ماذا تقصد بذلك؟” قال هيرنانديز.

ورد كوهين بقوله إنه يقول فقط ما يعطى له للإعلان يقرأ.

“لقد قرأت للتو النسخة هنا” ، أجاب كوهين بمجرد بدء الشوط الثامن. “أحاول أن أعطيها قراءة جيدة. حاول إعطاء المعلن كل ما دفعوه مقابل كيث ، ثم مشكلة شخص آخر.”

سيكون Sny Booth في نهاية الأسبوع طوال عطلة نهاية الأسبوع لسلسلة مترو الأنفاق في Citi Field.