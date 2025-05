يذهب Sny Booth إلى المدينة على مروحة Yankees لعلامة Juan Soto

هناك صراخ واستخدام بعض لغة NSFW ومن ثم هناك علامة محلية الصنع الخاصة بك لإظهار ازدراءك لخوان سوتو.

كان لدى The Sny Booth ضحكة مكتومة جيدة حول أحد مشجعي Yankees الذي أحضر صورة كبيرة لوجه Soto مع “Boo this Man!” Caption on tap و “booooooooo” مكتوبة تحت الصورة إلى انتصار ليلة الجمعة 6-2 يانكيز في المباراة الافتتاحية لسلسلة مترو الأنفاق ثلاثية.

“حسنًا” ، قال كيث هيرنانديز ضاحكا بينما أظهر سني المروحة في الشوط الرابع في مباراة 4-0 ، “أتمنى أن تشعر بتحسن يا سيدي”.

ثم تدحرجت المقصورة في الحرفية وراء العلامة.

قال رون دارلينج السابق: “الفنون والحرف المتميزة”.

أجاب غاري كوهين ، الرجل الذي يلعب بلعب Sny ، قائلاً: “ما الخط الذي استخدمه؟”

كان كيف استجاب مروحة Yankees لـ Soto كأكبر قصة في هذه اللعبة ، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى ارتفاع Boos لنجم Yankees 2024.

وصلت Boos إلى مستويات خوسيه Altuve ، حيث يصرخ المشجعون Soto بلا رحمة طوال اللعبة ، وحتى يهتفون “F -K Juan Soto” كما يفعلون من أجل Altuve ، وجه فضيحة الغش في Astros التي يعتقد البعض أن يكلف يانكيز على الأقل بطولة واحدة في عام 2010.

لقد أدار المخلوقات في الحقل الصحيح ظهورها عليه عندما نفد إلى المنصب في الشوط الأول.

اختار سوتو ترك يانكيز في هذا الموسم على الرغم من أن عرضهم بقيمة 5 ملايين دولار أقل من عام واحد إضافي فقط من Mets ، على الرغم من أن Soto لديه مكافآت يمكن أن يحصل عليها مع Mets لتوسيع هذه الفجوة.

يمثل اللاعب الخارجي النجم النادر الذي أخبر Yankees “لا” واختيار Mets بدلاً من ذلك صدمة للنظام الذي لا يعتاد عليه عشاق Yankees.

سوتو ، لائتمانه ، تعاملت معها بشكل جيد.

لقد قام بتزويد خوذته بالمشجعين خلال أول ظهور له في لوحة – نزهة – حتى بينما كنت تعتقد أنه أعظم سوكس الأحمر الذي عاش على مستوى Vitriol.

ذهب Soto 0 مقابل 2 مع ثلاثة مناحي وسجل واحد ، وسيكون لديه فرصة أخرى لإسكات عشاق يانكيز في مسابقة السبت يوم السبت في الساعة 1:05 مساءً بالتوقيت الشرقي.