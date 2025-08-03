يراقب مراسل براونز ليل بيليتشيك جوردون هدسون الرومانسية في الكلام

فازت براونز على المراسلة ماري كاي كابوت في ضربة قاضية وحشية في رومانسية بيل بيليتشيك مع صديقته جوردون هدسون البالغة من العمر 24 عامًا يوم الجمعة عندما قبلت جائزة بيل نون التذكارية خلال عشاء سترة مشاهير كرة القدم في كانتون ، أوهايو.

كابوت ، الذي بدأ تغطية براونز في عام 1991 ، في نفس العام الذي تولى فيه بيليتشيك ، 73 عامًا ، مدربًا في كليفلاند ، مازحا لأول مرة عن مرور القاعة في المستقبل.

“كان بيل بيليتشيك أول مدرب براونز الذي غطيته على الإطلاق” ، بدأ كابوت ، كما كان مغطى بالإعلان الفظيع. “كما ترى ، إذا بدأت مع بيل بيليتشيك ، لا يمكن لأحد أن يضر بك بعد ذلك. إذا لم يعجب بيل شيئًا كتبته ، فقد اتصل بي ويصرخ. إذا سألت سؤالاً غبياً ، فقد اتصل بك. في النهاية ، كان علي أن أتعلم أن يقف أمامه.

وذلك عندما كان خطاب كابوت محورًا لحياة مدرب UNC الشخصية التي تم فحصها على نطاق واسع.

“لكن الآن ، أفهم تمامًا لماذا أعطاني بيل وقتًا عصيبًا. كان عمري 28 عامًا في ذلك الوقت ، ولم يستطع أن يرتبط بامرأة قديمة” ، قال كابوت بينما كان الجمهور يتجول في الضحك.

على الرغم من أن الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي ضحكت أيضًا على Zinger’s Zinger ، إلا أن الملاحظات لم يرضي الجميع.

في يوم السبت ، أعاد حساب X Hudson رسالة من مستخدم منفصل يقول: “ليس الكثير من” الضحك “. لا عجب أن الكثيرين لديهم ازدراء لوسائل الإعلام ، وخاصة أولئك الذين يريدون أن يكونوا القصة بدلاً من (تقرير) عن القصة. “

تم الكشف عن رومانسية Belichick مع Hudson لأول مرة في يونيو 2024.

كانت علاقتهم إلى حد كبير تحت المجهر بعد مقابلة “صباح يوم الأحد” الكارثية في أبريل ، عندما تعرض هدسون مرة أخرى على سؤال مخصص لبيليتشيك حول كيفية اجتمعوا.

وسط تكهنات حول دورها في مساعي Belichick الشخصية والمهنية ، أوضح المدرب الحائز على جائزة Super Bowl ثماني مرات في شهر مايو أن هدسون لا علاقة له بكرة القدم “.

يفتح Belichick و Tar Heels موسم 2025 ضد TCU في 1 سبتمبر.