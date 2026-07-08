يربط تايلر تولبرت، لاعب فريق Royals، الرقم القياسي المسجل في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLB) منذ 124 عامًا بإنجاز صادم

في مباراة فوضوية في ليلة الثلاثاء الكئيبة في سيتي فيلد، كان تايلر تولبرت يصنع التاريخ.

تعادل لاعب فريق Royals، الذي غالبًا ما يستخدم كأخصائي دفاعي وعداء قرصة، الرقم القياسي الرئيسي في الدوري بضربات في 12 مباراة متتالية مع أغنيته المنفردة في الشوط الخامس، وهي الضربة الخامسة له في الليل.

فشل تولبرت في تحقيق الرقم القياسي، حيث سدد كرة ذبابة إلى اليمين في الشوط التاسع لينهي خطه ويتقدم 5 مقابل 6 في الليل.

تلقى تولبرت ترحيبا حارا من الجماهير في سيتي فيلد حيث تجمع زملاؤه في أعلى درجة من المخبأ.

احتفلوا أيضًا بنخب الشمبانيا في النادي الزائر بعد فوزهم 16-12 على ميتس.

خط تايلر تولبرت التاريخي

في الخفافيش نتيجة 4 يوليو ضد فاي، الشوط الثالث أعزب 4 يوليو مقابل فاي، الشوط الخامس أعزب 6 يوليو ضد فاي، الشوط الأول أعزب 6 يوليو مقابل فاي، الشوط الثالث مزدوج 6 يوليو مقابل فاي، الشوط الخامس تشغيل المنزل 6 يوليو ضد فاي، الشوط السادس أعزب 6 يوليو ضد فاي، الشوط الثامن أعزب 7 يوليو ضد NYM، الشوط الثاني تشغيل المنزل 7 يوليو ضد NYM، الشوط الرابع أعزب 7 يوليو ضد NYM، الشوط الخامس أعزب 7 يوليو ضد NYM، الشوط السادس أعزب 7 يوليو ضد NYM، الشوط السابع أعزب

قال تولبرت: “كل ما يمكنني فعله هو أن أبتسم فقط. أنا ممتن لهذه الرحلة والفرصة”.

“أنا أقدر المشجعين الذين يدعمونني ويهتفون لي، محاولين الحصول على الأغنية التالية. عندما كنت على سطح السفينة، كانوا يقولون، “اذهبوا إلى واحد آخر. اذهبوا إلى واحد آخر.” والأهم من ذلك، أن زملائي في الفريق فقط، كانوا محبوسين. إنه أمر رائع. انظر إلى المخبأ والجميع يبتسم. لقد رسم البسمة على وجهي أيضاً.”

عادل تولبرت الرقم القياسي الذي سجله جوني كلينج في عام 1902. ومنذ ذلك الحين تم ربطه بواسطة بينكي هيجنز في عام 1938، والت دروبو في عام 1952، وخوسيه ميراندا في عام 2024، والآن تولبرت.

قال مات كواترارو، مدير رويالز، بعد المباراة: “لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا به، بالطريقة التي يتنافس بها. جهده وطاقته وسلوكه – إنه يرفع الجميع كل يوم”.

سيتم إرسال مضرب تولبرت من الخط إلى قاعة مشاهير البيسبول في كوبرستاون، نيويورك، ليعيش في تاريخ لعبة البيسبول إلى الأبد.